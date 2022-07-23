烏克蘭｜印度被指協助俄羅斯「洗油」　把原油加工後再賣給歐美

俄羅斯石油被多國禁止出口，但實情這並未有減少俄羅斯的石油收入。中國和印度大量輸入俄羅斯原油，而有指印度背後實質正協助俄羅斯「洗油」，把原油加工成其他產品，出口至歐美國家。



《日本經濟新聞》報道，印度似乎正成為俄羅斯原油的「洗油」（Oil Laundering，有如洗黑錢）的中轉站。把原油加工煉製成汽油等產品後，出口到歐美國家。因為石油製品很難證明原油出產地，因此成為俄羅斯及印度鑽漏洞的機會。

圖為3月８日，德國不來梅，一艘在德國註冊的油輪Seasprat停泊在港口。（Getty）

金融信息公司路孚特（Refinitiv）顯示，6月印度購買俄羅斯的原油達到2056萬桶，是去年同期的4.2倍；5月達到2376萬桶，是去年同期的8.1倍。俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美實施制裁禁止其石油出口，印度一度成為最大買家，計算收入僅5月的銷售額就接近19億美元，已成為俄羅斯政府的重要收入來源。

報道指出，印度把一部分購買的原油，運送往印度財閥企業信實工業（Reliance Industries）在錫卡的煉油工廠。僅4至6月，就有約2600萬桶原油由俄羅斯運抵錫卡，是去年同期的5.3倍。同一時期，從錫卡港出口的石油製品約為7500萬桶，其中20%運向歐美地區。

因此在銷售往歐美的石油製品中，很可能混有俄羅斯原油加工而成的製品。日本的一家大型石油經銷商表示，原油並不是按照採購國家以罐儲存，因此無法追蹤原油的進口來源。

圖為6月6日，波蘭一間LOTOS的當煉油廠。原油需經煉製才成為石油產品。（Getty）

印度外交部長蘇傑生，在6月出席智庫全球安全論壇（GLOBSEC）上對相關的指責表示否定，稱純屬無稽之談。

美國為了應對新冠疫情下的需求減少，相繼關閉了老舊的煉油廠，隨著經濟恢復，僅靠國內産能已不能滿足需求。歐洲也處於類似狀況，不得不依賴國外石油製品。而歐美很難僅僅因為「可疑」就禁止進口相關石油製品。

中國5月從俄羅斯進口原油同比大幅增長了55%，同時還增加進口俄羅斯天然氣。歐美各國在6月召開的G7峰會中一致同意給俄羅斯原油設定價格上限，歐美雖主張對俄羅斯實施制裁，但中國和印度為首的部分新興市場國家未有跟隨。英國蜆殼主席范伯登（Ben van Beurden）也對制裁的實效性表示懷疑：「完全不知道制裁發揮了什麼作用。」