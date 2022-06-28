G7峰會｜黃金禁令石油限價　西方還有什麼工具「壓箱底」？

拜登總統風塵僕僕的組織着「兄弟們」開會，「中國威脅」這兩日來居然「搶」了俄羅斯的風頭。可以說，「中國威脅」聲音大，但具體要怎麼做還處於爭取盟友們共識階段。而要說實際上的動作，只有G7峰會上宣佈制裁俄羅斯出口黃金，進一步限制俄國出口石油的價格。之後的北約峰會，頂多也只能是援助，我們都知道，北約並不會給予實質性的出兵。而左看右看，也看不出「七大派」這兩招有多大殺傷力。



黃金禁令威脅在哪兒？

G7國家將禁止從俄羅斯進口黃金。原因是，黃金是俄羅斯繼能源之後的第二大出口產品。美國總統拜登在Twitter發文稱，G7將宣佈禁止進口俄羅斯黃金，這是一項為俄羅斯帶來數以百億計美元收入的主要出口產品。英國首相約翰遜稱，G7對俄羅斯黃金的禁令將「直接打擊俄羅斯寡頭，並打擊戰爭機器的核心」。確實，俄羅斯是第二大的黃金生產國，僅次於中國，佔全球黃金9.5%產量。

過去俄羅斯黃金出口有兩個方向：一是實物黃金在倫敦市場交易。2021年，俄羅斯黃金出口額超過150億美元，其中有28%出口至倫敦。二是紙黃金（黃金ETF）在美國市場交易。俄羅斯黃金出口到美國的很少。

倫敦是世界黃金主要交易市場，倫敦金銀市場協會和世界黃金協會都設在這裏，佔據了世界黃金市場的主要話語權。事實上，這也這並非西方國家首次對俄羅斯黃金出口進行制裁。今年3月，為黃金市場制定標準的倫敦金銀市場協會已將俄羅斯的黃金煉廠從其認可名單中移除。從那時開始，俄羅斯央行就宣佈恢復在俄國內貴金屬市場購買黃金。

G7國家將禁止從俄羅斯進口黃金。事實上，今年3月，為黃金市場制定標準的倫敦金銀市場協會已將俄羅斯的黃金煉廠從其認可名單中移除。（AP）

2020年時，由於俄羅斯央行外匯儲備中的黃金佔比超過了20%，居於歷史高位，俄羅斯央行一度不再購買本國生產的黃金。但有數據統計到，從2020年至2022年4月，約700噸黃金流到了境外——幾乎是俄羅斯兩年的黃金產量。而後俄羅斯央行恢復購買黃金，至少能保住俄羅斯國內的大型金礦。與此同時，俄羅斯還開放了私人出口黃金的業務。過去俄羅斯黃金出口均需通過銀行體系，開放後增加了美歐監督的成本。

《莫斯科時報》報道，根據俄羅斯海關統計數據，5月份俄羅斯向瑞士出口了3噸黃金，但在瑞士被運走的俄羅斯黃金，消失得無影無蹤。瑞士貴金屬製造商和貿易商協會（AFCMP）也對5月從俄羅斯進口的這批黃金錶示擔憂。在聯繫協會所有成員後，6月23日，AFCMP發表了一份聲明，確認其成員在俄烏戰爭以來，包括5月份，均從未從俄羅斯進口過黃金。瑞士是世界黃金的精煉中心，加工超過三分之二的世界黃金。所以，不排除這批黃金經精煉去掉原俄產標識後進入了歐洲市場。類似行為足以考驗G7對俄黃金進口禁令的執行力。

就黃金進口而言，黃金主要買家為瑞士，2021年共買入923億的黃金，佔全佔球進口額的23.4%。第二位和第三位分別是中國（包括香港）和印度，分別進口高達728億（18.5%）和558億（14.1%）。

G7的「黃金禁令」頂多是限制俄羅斯黃金在國際市場交易（倫敦市場），但都是在終端進行。G7對俄發出「黃金禁令」，只是將俄羅斯供應轉向亞洲的巨大市場，其他市場可以輕易補上。這些制裁措施並沒有管到俄羅斯黃金的運輸渠道、精煉以及私人交易黃金的行為。

更何況，俄羅斯即使不能直接把黃金出口，繞個圈賣出去又有誰知。最後可能只不過是讓中間人賺了差價。正如俄羅斯黃金投資機構「金幣之家」副總裁阿列克謝·維亞所說「西方對俄羅斯黃金的制裁並不會奏效。即便被禁止，俄羅斯也能通過變通的方式出口，比如像石油出口一樣，與來自第三國的原油混在一起賣。」

從黃金市場反應來看，國際金價並未因此大幅波動，可見，市場亦判斷，這份黃金禁令實在無憂。

「石油限價令」思路清奇

設定俄國石油價格上限，以限制俄羅斯能源收入，是這次G7領導人峰會討論的另一個議題。實施限價策略的意思是，美西方國家企業將不得以超出限價標準的價格從俄羅斯購買原油。拜登試圖以這種「聯合買家市場強行定價」的方式減少俄原油收益，同時降低美國高漲的汽油價格。

彭博社對這一策略評價稱是「天方夜譚」，幾乎沒有落實並發揮作用的可能。首先，基本上在這個問題上，G7達成一致又能怎麼樣？俄羅斯對限價肯定不會接受，也必然會做出相應反制。在天然氣的問題上，俄羅斯強硬堅持以天然氣盧布結算，不僅讓歐美自以為的「殺招」功虧一簣，更使得歐盟內部裂痕、西方團結裂痕顯示出來。G7在油氣角度沒有形成壟斷市場，俄羅斯完全可以拒不接受，並將原油出口轉向其他市場。特別是中國和印度才是俄原油的主要市場。而可見的是，這場雙方相互的極限施壓中，歐洲經濟將進一步遭受創傷。

德國盧布明工業區一個天然氣接收站掛着顯示北溪二號管道所在位置的彩繪地圖。（AP）

另一個「技術性的討論」是，在本身G7國家禁俄油的情況下，如何影響俄油的售價？美國財長耶倫6月20日介紹，還不清楚如何「誘使中國、印度和其他俄油主要買家合作」，但是想要控制俄油價格，最直接的抓手就是保險。全球約95%的油輪船隊由位於倫敦的國際船東保賠協會集團（IGPIC）和一些位於歐洲大陸的保險公司承保。歐洲國家已經同意終止對俄羅斯石油運輸的保險。西方政府可以嘗試告訴俄原油買家，如果他們想繼續使用保險，則必須同意在一定的價格區間內購買俄原油。這樣就能達到設置價格上限的效果。

「想法」是說得通的，但完全沒有考慮具體上是如何執行的問題。彭博社就指出，歐盟為了達成前幾輪的對俄制裁，已經進行過非常激烈的內部爭論和妥協。此前的制裁提案中，就曾包含拿保險做文章的措施。如果可行，早就拿出來了。此外，雖說絕大多數油輪公司都在英國、歐盟那裏投保，但俄羅斯已經做好了應對準備。

「俄羅斯已經開始實施保賠協會的替代方案，通過俄羅斯國家再保險公司（Russian National Reinsurance Company）提供保險。俄羅斯國家再保險公司是俄羅斯最大的再保險公司，俄羅斯中央銀行100%持股。這個「保險」，對於，中國、印度這些俄油主要大户來說，更加放心。而歐美的盤算是，「這種制裁將允許中國和印度公司購買大幅折扣的俄原油」，利益可以驅使他們接受，如此控制俄油價格。但需知，中、印這樣的國家，如何會以眼前利益計算一時得失？這也太小看普京、習近平、莫迪這些年的默契。而且，你不保我來保，俄羅斯國家再保險公司甚至可以在擔保的價格之上，提供額外油價的額外保險，那從利益角度來看，對於中印也是更划算？

或許「限價令」還有另一個角度思考，是不是歐美不少國家實際上是不是也撐不住了，如何油「戰」下去，歐美通脹已經一發不可收拾，都面對國內強大壓力。如此嘴巴上說個「石油限價令」，但實際上是找個理由，變相撤消對俄油的國際制裁令——名為制裁、實為跪低的一招，旨在放生俄羅斯石油，這也是未知之數。

被炒作的「俄羅斯自1918年來首次外債違約」

「俄羅斯一百年來首次出現外幣主權債務違約，這是由於西方的制裁日益加劇，導致俄羅斯的支付渠道被切斷」。6月27日，西方媒體鋪天蓋地的報道「俄羅斯今日將面臨一個世紀以來的首次外國債務違約」。 上一次俄羅斯外債違約還是在1918年，當時列寧領導的布爾什維克拒絕償還沙俄時代的鉅額債務。

今日「違約」的1億美元利息，原本應該在5月27日到期。但由於它們的寬限期為30天，所以其實際到期時間為上6月26日。涉事錢款為1億美元的兩筆債券利息，他們分別以美元和歐元計價。雖然俄羅斯早前支付了有關錢款，但因為西方制裁的原因，這些資金不太可能流向國際上的債權人賬户中，因此將構成所謂「違約」。

俄羅斯表示，他們已經履行了償債等義務。但由於制裁原因，該國被限制通過國際銀行系統進行錢款往來，因此資金無法流向海外債權人。據報道，俄羅斯已經將這筆錢發送給了金融服務機構Euroclear，隨後由其發放給投資者。但根據彭博社消息，這筆錢目前處於滯留狀態，債權人其實並沒有收到。

明白人其實都很清楚，此次「違約」很大程度上僅僅是一個象徵，並不會帶來太多的、直接的實質影響。