英國多佛爾港大塞車　兩國互相指責　法國警告或成為後脫歐新常態

英國踏入暑假旺季，很多人選擇駕車到法國度假，不過連接兩國的多佛爾港（Port of Dover）及英法隧道（Channel Tunnel）連續兩天塞車，民眾呆等數7個小時才成功過海。英法官員為此互相指責，有法國議員警告，這個情況或可能成為新常態。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》7月23日報道，多佛爾港的車龍在21日開始出現，有英國民眾表示，她駕車前往英法隧道時遇上長長的車龍，汽車在6小時內只前進大約70米，令她決定改道。亦有貨車司機指，他們在公路上被困超過18小時，而且附近沒有洗手間設施，感覺非常難受。

執政保守黨兩名黨魁候選人、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）及外相卓慧思（Liz Truss）都批評法國邊防人手不足，導致無法處理大量旅客湧入，並要求法國不應將問題歸咎於英國脫歐身上。

英國多佛爾港7月21日有大批汽車排隊，等待登上前往法國的渡輪。不過渡輪營運商警告，旅客可能面對數小時的延誤。（AP）

不過法國方面則認為，目前問題是由英國脫歐之後首次實施新邊防協定安排，包括檢查所有出入境人士的證件引起。法國運輸部長博納（Clement Beaune）22日稱與英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）討論有關問題，但強調法國無需就英國脫歐負責。

多佛爾港預計24日會有6500架次車輛過海，比23日的約1萬架次稍為回落。報道提到，假如法國決定根據歐盟新出入境措施，推行生物辨識系統，屆時所有出入境人士或需下車接受檢查，導致塞車問題惡化，車龍可能長達27公里。因此有消息指法國方面可能推遲有關計劃。

另外多佛爾港曾要求英國政府撥款3300萬英鎊，改善設施以應對脫歐後的壓力，惟當局在2020年12月只撥出3.3萬鎊，港口所在的肯特郡（Kent）地方議員領袖指它非常脆弱，並憂慮問題會持續一段時間。