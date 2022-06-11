英國準備推出法案　推翻部分《北愛爾蘭議定書》脫歐條款

英國政府6月10日稱會在下週提出法案，以推翻與歐盟簽訂的脫歐貿易協議部分條款，此舉勢導致英國和歐盟在北愛爾蘭貿易問題上，進一步陷入僵局。



美聯社報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人戴維斯（Jamie Davies）表示，有關法案已經獲得相關內閣委員會的同意，並會在13日向國會提出。

假如該法案獲得通過，將廢除在北愛爾蘭檢查從英國本土出口產品的要求，意味約翰遜在不足兩年前與歐盟簽訂的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）部分條款失效。

歐盟揚言採取報復行動，英國在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）認為議定書有不少實際問題，但相信可以透過協商解決。他指約翰遜政府的決定可能違反國際法，稱自己假如成為首相，會取消有關法案。不過英國政府表示會公布關於有關法案的法律建議概要。

英國脫歐後，與歐盟同意不會在愛爾蘭設立硬邊界，但會在北愛爾蘭檢查從英國出口蛋及肉類等產品，以保障歐盟單一市場。北愛的親英統一派人士認為，該措施為當地商界帶來負累，影響北愛與英國的關係；當地民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）早前表明在取消有關措施前，不會參與聯合政府。