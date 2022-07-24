教宗方濟各出訪加拿大　料正式向原住民致歉

教宗方濟各（Pope Francis）7月24日前往加拿大訪問一週，期間會就當地原住民在教會寄宿學校遭虐待事件正式道歉。



美聯社報道，教宗會在24日抵達艾伯塔省（Alberta）首府愛民頓（Edmonton），與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及首名原住民總督、伊努特人西蒙（Mary May Simon）會面，翌日會訪問省內城鎮Maskwacis，並在當地一間寄宿學校遺址附近與虐待事件生還者會面，預計屆時他會公開道歉。

除了愛民頓，方濟各的行程亦包括魁北克市（Québec）和努納福特地區（Nunavut）首府伊卡盧伊特（Iqaluit，又譯伊魁特）。

對於方濟各的到訪，原住民組織認為，教宗的道歉證實他們的遭遇，亦為教會製造修補關係的機會，指這次只是一個開端。他們要求教會提供關於至今仍然下落不明的兒童消息，並為受害者帶來公義和賠償，以及從梵蒂岡博物館歸還原住民的文物。

加拿大政府曾承認獲國家資助的基督教學校在19世紀在1970年代存在猖獗的身體和性侵問題，當地大約15萬名原住民兒童被帶走和強迫到宗教學校就讀，作為與加拿大基督教社會的同化措施。

當地真相與和解委員會早在2015年要求教宗致歉，但直到去年在卑詩省一間前寄宿學校發現大約200名兒童的亂葬崗後，梵蒂岡才接納有關要求。