加拿大原住民宿校疑有近百學童無名塚　謀殺虐待性侵黑歷史曝光

加拿大威廉姆斯湖第一民族組織（WLFN）領袖及理事會1月25日稱，位於卑詩省（British Columbia）一間停辦多年的聖約瑟教會寄宿學校（St Joseph's Mission Residential School）校園被發現有93處可能埋有人類屍體，死者多為學童。



這間學校在1891至1981年營運，面積470公頃，是次搜索僅佔整體一部份。第一階段調查結果發現有93處可能埋藏人類屍體，另有50處位於學校墓地之外。

英國《衛報》26日引述WLFN領袖塞拉斯（Willie Sellars）稱數十年來已有不少人指出此校營運90年之間有兒童失蹤，調查結果則證實生還者證詞。他稱，調查發現證據，證明有孩童死前曾遭虐待，死後被丟進校內設置的焚化爐中燒毀，或是被丟進湖泊、溪流中。

↓調查報告曝光後，當地市政廳及消防局下半旗致哀：

City Hall & fire stations flags are down after the discovery of 93 potential unmarked graves at former St. Joseph’s Mission Residential School site in Williams Lake, BC. We mourn & honour these children & mourn with their families who continue to experience unimaginable loss. pic.twitter.com/pN1wNaQtJt — Marianne Meed Ward (@MariannMeedWard) January 27, 2022

報道內文稱，此校很多學生嘗試逃走，亦有人不堪虐待自殺。其中一名兒童在逃出學校後，卻死在野外。

塞拉斯稱他們的團隊在調查中記錄的個案，不僅涉及兒童及幼兒被謀殺及失蹤，團隊成員更聽過無數有關系統性折磨、剝奪飲食、強姦以及性侵兒童的故事。

自2021年卑詩省原住民組織Tk'emlúps te Secwépemc First Nation在當地一間寄宿學校遺址發現215具兒童無名墓之後，加拿大強迫原住民兒童入讀宿校以及他們的恐怖遭遇再度引起關注與爭議。總理杜魯多（Justin Trudeau）同年6月24日就此認責。

塞拉斯稱當時警方不會調查這些兒童之死，「因那是印第安人小孩」。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。加拿大一個原住民組織公布他們6月22日在卑詩省一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸，當中有死者離世時年僅3歲。有舊生憶述在這間學校受虐的經歷。（AP）

根據加拿大當年法例，原住民兒童會被迫離開家人及社區、入讀寄宿學校。學生被禁止說母語，學校對他們實行強行同化、強迫勞動、施加肢體暴力，性侵犯在這些學校更是常見。

英媒2021年的報道引述2015年的一份調查發現，加拿大的寄宿學校制度強制分離原住民兒童與家人，構成「文化滅絕」。調查報告記載曾就讀寄宿學校的15萬名兒童中，部份人的受虐經歷。涉事學校通常是於1840年代至1990年代期間，由天主教教會代表政府營運的學校。

加拿大政府在巨大訴訟壓力下，2008年成立真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission，TRC）。根據會方紀錄，很多在寄宿學校就讀的兒童都得不到足夠的食物及營養，而醫療不足亦導致他們早夭，死於包括肺結核在內的疾病。TRC稱已錄得4,100宗就學期間死亡的個案，而相關個案數字仍在持續增加。