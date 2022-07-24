美媒：FBI相信華為設備能竊取美軍基地通訊　涉及核武庫

美媒稱美國聯邦調查局（FBI）的消息人士稱，當局相信，中國電訊設備供應商華為的設備能夠攔截美國軍事保密數據並向中國傳遞，包括美國核武庫數據。消息人士稱美國戰略司令部（USSTRATCOM）的通訊或已被干擾。



俄羅斯衛星通訊社7月24日引述美媒23日稱，至少在奧巴馬（Barack Obama）執政期間，這種調查就已經開始啟動，但至今美國官方沒有宣布調查的結果。調查秘密進行，甚至白宮官員和一些政府部門在2019年之前也不知道這項調查。

FBI早在奧巴馬時期就在監控中西部各州的手機訊號塔上安裝華為路由器的情況。報道稱，來到2021年，華為已將其設備安裝在約1,000座塔上，遍及懷俄明州、內布拉斯加州和科羅拉多州邊界沿線的地區，那裏是眾多核導彈發射井群的所在地。

俄衛網及今日俄羅斯（RT）23日都稱，迄不清楚美國導彈發射井附近的裝有華為設備的美國手機通訊塔是否攔截了機密數據，以及有沒有數據被傳送到北京。

美國有線新聞網絡（CNN）引述了解調查細節的消息人士稱，對於華為設備能夠攔截商業的移動數據和軍方機密的無線電波是毫無疑問。這向中國提供窺視美國核武庫的可能的窗口。

華為：圖為2022年2月28日，西班牙巴塞羅那世界移動通訊大會的中國電訊設備供應商華為標誌。（Getty）

當FBI調查華為設備在美國的分佈時，他們發現華為天氣和華為交通攝像鏡頭已在境內被應用。一份聲稱這些數據被傳回中國的部門報告，促使2019年美國國會通過法案，要求聯邦通信委員會（FCC）強制美國電訊商拆除所謂「威脅國家安全」的電訊設備。

FCC上週對國會議員說，拆除美國電訊網絡中的中設備，將產生47至49.8億美元的費用。

儘管大部份設備仍在原位，拜登政府很大程度上延續特朗普（Donald Trump）的努力，清除美國境內的中國通訊科技，但商務部對華為活動的調查進展緩慢。

美國時任總統特朗普曾多次警告盟友勿用華為通訊設備，亦在致力打擊華為在美業務。（AP）

華為最近數年成為美國針對的對象，美國對華為採取一系列限制措施。2018年時任總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，禁止政府部門使用華為和中興製造的設備，因為擔心美國安全受到威脅。華為多次稱公司獨立運作，否認有關指控。

這些指控出現在中美競爭日益激烈之際，兩國關係亦因華府的行動及言論一直僵持。拜登5月23日公開談及萬一北京對台灣採取軍事行動，美國願作軍事介入；美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）7月6日警告西方商界領袖，北京的間諜活動和數據盜竊「充斥各處」。