巴西十月總統大選　博爾索納羅與盧拉之間的「善惡之戰」

巴西10月2日舉行總統大選，現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）7月24日宣布角逐連任，硬撼左翼勞工黨（PT）代表、前總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。目前民調顯示盧拉的支持度大幅拋離近20個百分點，令他有機會相隔十二年之後，再次領導國家。

不過博爾索納羅亦不會輕易認輸，更形容這場選舉是「善惡之間的決戰」，但到底他有甚麼殺著？



盧拉的最後一戰

現年76歲的盧拉在7月21日獲工人黨選出為今屆總統選舉候選人，是他第六次出選。他早前暗示，今次是他最後一次角逐總統寶座，而且假如當選，就不會尋求連任。盧拉直言自己原本無需再次「拋頭露面」，並安享晚年，但他見到國家分裂問題嚴重，教育政策更是由討厭教育的人領導，因此他決定再次出山。

巴西前總統盧拉5月7日現身聖保羅，宣布參加總統選舉，亦是他最後一次參與選戰。（AP）

盧拉與博爾索納羅之爭原本在2018年上演，但前者在選前被控貪污和洗黑錢罪名成立，令他成為階下囚。雖然當地最高法院去年認為主審法官、之後加入博爾索納羅政府擔任司法部長的莫羅（Sergio Moro）在判決中充滿偏見，因此推翻裁決，惟盧拉已經錯過該場選戰。

博爾索納羅支持度止跌回升

至於博爾索納羅則向盧拉大撥冷水，他24日在里約熱內盧（Rio de Janeiro）的競選集會上表示，國家不需要另一套在全球其他地方都行不通的理念，而是要改善現有體制，揚言不希望總統職位由共產黨員佔據。

博爾索納羅在2018年選舉中，大打外來人旗號，承諾恢復國家法律和秩序，以及保守價值。四年過去，他的支持度受到疫情重創，國會去年的調查報告更建議檢察部門刑事起訴博爾索納羅及內閣官員，就當地疫情嚴重問責。

巴西去年的新冠肺炎疫情大爆發，確診和喪生人數高企，引起當地民眾不滿，他們上街示威，抗議總統博爾索納羅抗議不力。（AP）

撇除疫情，博爾索納羅在經濟方面的表現似乎不錯，當地失業率自2016年以來降至單位數；經濟前景趨向穩定，巴西央行預測全年經濟增長1.75%，比4月的同一預測明顯樂觀得多，為博爾索納羅的支持度稍為回升。

博爾索納羅政府最近亦推出措施降低汽油價格，並通過擴大社會福利計劃，他承諾如果成功連任，該福利計劃會延長至2023年，不過這亦反映博爾索納羅有意向支持盧拉根基甚深的社會階層「𠝹票」。

博爾索納羅經常發表驚人言論，令他得罪不少女選民。（AP）

另外博爾索納羅口出狂言的作風，令他流失大量女選民的支持，因此在今次選戰找來妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）助選，她在24日的拉票活動中，大打福音派基督教義，在讀出聖經段落時，有一段像形容丈夫是「上天注定的人選」。

「特朗普式」否定大選結果隨時再現？

有博爾索納羅的支持者向美聯社表示，如果對方無法連任，巴西就會像鄰國委內瑞拉一樣，經濟陷入深淵。他們亦不認為盧拉在民意調查上領先，深信博爾索納羅可以輕易勝出。

博爾索納羅的作風與美國前總統特朗普相似，過年四年的國內外政治上都大體跟隨特朗普政府的路線。（Getty Images）

隨著選期迫近，不少政治分析員預計兩者的支持度分野可能收窄，差距或只有數個百分點，因此認為勝負難料。但博爾索納羅就似乎出口術，批評當地自1996年使用的電子投票系統可能有詐騙漏洞。這句說話是否似曾相識？美國前總統特朗普（Donald Trump）在上屆大選之後亦作出類似言論，假如博爾索納羅敗選，他會否像特朗普一樣拒絕承認結果，似乎有這個可能。