印尼總統今訪華　北京冬奧後首位外國元首　To Do List都有什麼？

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）應中國國家主席習近平邀請，在7月25日至26日訪華。自從2020年初新冠肺炎疫情爆發以來，中國少見接待外國元首，如今印尼總統成為北京冬奧後首位外元首貴客，不論它的時機以及行程內容都惹人關注。



佐科維多多訪華的意義在於什麼，這從中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會上的發言可見一斑。他稱佐科維多多是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，中國也是佐科維多多疫後首次東亞之行的首站，這充分體現中印尼兩國對雙方關係的高度重視。

汪文斌稱佐科維多多訪華期間，習近平主席將與對方舉行會談，李克強總理也將會見佐科總統，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。中方期待通過佐科總統此訪，進一步加強雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒。

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）21日稱佐科維多多將訪問中國、日本和韓國3個國家，26日到北京，27日到東京，28日到首爾。

印尼是東盟十國成員之一，而中國重視與東盟的關係，中國與印尼自然就多個範疇進行溝通與合作。圖為2021年4月24日，印尼總統佐科維多多於雅加達發表聲明。（AP）

邀習出席G20峰會

汪文斌又指，佐科總統訪華時將與中國領導人就二十國集團（G20）峰會當面溝通，探討如何應對當前全球突出挑戰，展現發展中大國的團結協作，共同為提振世界經濟疫後發展注入更多正能量，為促進全球公平正義作出更多新貢獻。

有聲音認為，印尼總統此行目的之一，或包括說服中國國家主席習近平11月參加在印尼舉行的峰會。

自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以及流行多地以來，習近平以視像形式出席國際會議。美聯社引述分析家意見稱，在11月舉行的G20峰會，他可能不再這麼做。

習近平料在10月中共二十大之後進入第三個任期，外界有聲音預期他會趁G20峰會舉行的機會，其他國家領袖互動。

2022年3月16日，中國國家主席習近平與印尼總統佐科維多多通電話，後者稱希望中國在印尼遷都一事上給予助力。佐科維多多2019年8月26日宣布，首都將由雅加達搬到婆羅洲的東加里曼丹省。圖為雅加達沿海地區。（Getty）

加強兩國經貿合作

維繫與促進中印經貿關係，也將是佐科維多多此行的重點之一。中國是印尼最大的貿易夥伴，2021年雙邊貿易額約1200億美元，同比增長58.4%。同年，中國對印尼投資額達32億美元。中國連續數年都是印尼最大出口目的地。

《環球時報》引述專家稱，經濟和貿易合作將是兩國會談「最重要的話題」，同時，這也是雙方最有可能取得成果的一個領域，因為推動雙邊、地區經濟恢復是當務之急。

2022年1月11日及3月16日習近平都曾與佐科維多多通電話。其中在16日那一次，佐科維多多稱印尼希望同中方開展三方合作，助力印尼新首都建設。他稱希望中方繼續支持印尼「區域綜合經濟走廊」建設和綠色工業園區建設。