美國眾議長佩洛西傳訪台　趙立堅三答記者　證已「嚴厲警告華府」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）盛傳8月訪台，目前她仍然拒絕證實有關消息，但北京方面連日表明反對，強調會嚴陣以待。中國外交部發言人趙立堅7月25日舉行例行記者會時分別就三名外媒記者的提問作出回應。



趙立堅7月25日舉行例行記者會時，路透社記者就英國《金融時報》早前報道求證。他引述報道稱中方在佩洛西可能訪台的問題上加強警告，並指消息人士稱可能導致中方的軍事反應。而如果中方可能作出軍事回應，將是哪一種回應。

趙立堅稱中方近期已多次向美方表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場。他稱中方正嚴陣以待。他稱如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。

圖為2022年7月19日中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。（中國外交部網站）

彭博社記者根據他的回答再提問稱，中方能否就「嚴陣以待」提供更多細節；中方將作出軍事回應還是外交回應，還是其他方式的回應。趙立堅回應：「我剛才已經非常清楚地表明了中方的立場。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。」

趙立堅之後被路透社記者問到，北京方面是否就佩洛西訪台一事向華府發出比以往更嚴厲的警告，趙立堅回應說：「我想你的理解是正確的。」