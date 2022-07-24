英媒：中國大陸私下警告美國　北京或軍事回應佩洛西訪台

英媒7月23日引述6名知情人士稱，中國大陸私下就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事向美國政府發出嚴厲警告。報道指，知情人士說，中國大陸暗示，若佩洛西到訪台灣，北京可能會有軍事回應。



英媒7月23日稱，與北京以往不滿美國行動或美對台政策時作出的威脅相比，北京是次發出的警告明顯更強烈。

報道指，北京沒明確地說明他們可能會作出的回應是什麼，但解放軍可能會試圖阻止佩洛西乘坐的飛機在台灣降落，或採取其他行動阻止她的訪問，如用戰機攔截為她護航的美軍飛機。

內文提及，數名知情人士指，白宮正試圖評估中國大陸是否在發出認真的威脅，或是在採取邊緣政策，以試圖迫使佩洛西放棄到訪台灣。

多間傳媒稱，佩洛西計劃8月率團訪問台灣，但佩洛西沒確認或否認此事。她7月21日表示，基於安全考慮，她拒絕回應她是否會到訪台灣。

中國外交部發言人汪文斌7月21日稱，北京已多次表明堅決反對佩洛西訪台的嚴正立場，若她訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。

汪文斌說：「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到。」