澳洲籲中國取消所有制裁　北京促澳正向處理中澳經貿關係

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）稱中方制裁澳洲商品缺乏正當理由，說這麼做「是沒有道理的，應該全部取消」。中國外交部發言人趙立堅7月25日在例行記者會上就阿爾巴內塞言論回應。



趙立堅稱，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例。他稱中方主管部門對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，亦是對國內產業和消費者負責任的行為。

彭博社7月中引述消息稱，研究中國能源前景的中方官員提議，隨着中國與澳洲之間的緊張關係開始明顯緩解，建議取消中方近2年前對澳洲煤炭實施的進口禁令。阿爾巴內塞對就報道發表意見：「解除對澳洲的所有制裁符合中國的利益。這也符合澳洲的利益。」他又稱期望在可行領域內與中國合作。

阿爾巴內塞：圖為2022年6月10日，澳洲總理阿爾巴內塞在悉尼出席記者會。（AP）

趙立堅7月25日在記者會上指出，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國人民的根本利益和共同願望。據中方統計，2021年中澳雙邊貿易額約2312億美元，同比增長35.1%。其中，中國自澳洲進口1648億美元，同比增長40.6%。同時，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。

趙立堅重申，中方對於包括澳洲在內的各國開展務實合作的立場是一貫的。希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，付諸實際行動，重塑對華認知。本着相互尊重、互利共贏的原則，處理中澳經貿關係。澳方應同中方相向而行，為改善中澳關係減少負資產，積累正能量，為中澳經貿關係健康穩定發展創造有利環境。