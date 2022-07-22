澳洲礦業集團接受以人民幣結算鐵礦石　澳媒關注新趨勢

撰文：洪怡霖
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澳洲礦業巨頭必和必拓集團（BHP BILLITON）一批鐵礦石7月10日運抵中國山東省一個港口，引來輿論注意，這是因為該批鐵礦石以人民幣結算，而非美金。

澳媒news.com.au以「中國在貿易戰中秘密戰勝澳洲」為題報道這件事，稱「澳洲鐵礦石行業歡迎這種新支付方式之際，美元在全球貿易中或成為過去式。」

報道引述華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘認為「澳洲企業明白，他們在與中國客戶的商業夥伴關係中，不能總是按照自己的規則玩，使用人民幣進行貿易是積極變化。」

澳洲麥覺理大學（Macquarie University）經濟學家德梅洛（Lurion De Mello）則提到，俄羅斯正迫使歐洲國家以盧布支付其天然氣。德梅洛認為「主動提出（新方案）總比被迫來得好」。

文章又談到，對華貿易在2020年佔澳洲進出口總額的29%，此數字在2021再升至創紀錄水平，這次已不是澳洲必和必拓集團首次接受以人民幣支付款項，它於2020年把一批巴西鐵礦石賣給全球最大鋼鐵製造商中國寶武鋼鐵集團時，已接受人民幣付款。

有關「用人民幣結算」的新聞在近來引起關注，例如6月印度最大的水泥生產商 UltraTech Cement正在進口一批俄羅斯煤炭，是以人民幣付款，有貿易商稱此舉罕見。

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