教宗破天荒負荊請罪　加拿大政府對原住民和解之路仍漫長

教宗方濟各（Pope Francis）7月25日訪問加拿大，為天主教會以前在當地寄宿學校虐待原住民事件展開道歉及和解之旅。他在艾伯塔省（Alberta）首府愛民頓（Edmonton）的一處寄宿學校遺址向生還者表達衷心致歉，形容當年的政策是「災難性」錯誤，違背福音教義。

方濟各認為，有需要進一步調查這段不光彩的過去和繼續撫平傷痛。不過話說回來，加拿大政府又需要負上甚麼程度的責任？



這宗悲慘的歷史首先由加拿大政府的政策說起，渥太華政府1876年通過《印第安法》（Indian Act），為控制及同化原住民埋下伏線，並參考美國安排原住民就讀工業學校的做法，以「教化原住民」為名，在全國成立多間寄宿學校，透過截斷兒童與家人之間的連繫，實現明顯的文化轉移目標。

教宗方濟各7月25日訪問加拿大，並在愛民頓一處寄宿學校遺址向原住民道歉，對於不少原住民而言，希望這個遲來的道歉是真正解決問題的第一步。（AP）

惡劣環境下的免費勞工

由19世紀至1970年代期間，加拿大一共有139間寄宿學校，其中66間屬教會經營，就讀學生人數合共約15萬人。事實上，被強行帶到學校的兒童不計其數，有歷史資料顯示，有阻止兒女被帶走的家人遭當局拘捕和囚禁。

這些學生的校園生活當然並不理想，很多學校的撥款不足，教授的內容主要是以實用為主，例如男生學習務農、鐵匠、伐木等勞動工作；女生則學習家務，他們在課餘時候被迫成為「免費勞工」，導致他們離校時雖有謀生技能，教育程度卻只有五年級水平。

加拿大原住民宿校醜聞：2021年6月23日，有原住民組織稱，他們在薩斯喀徹溫省馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址發現751無名墳墓。圖為被探測出地下有墳墓的地面位置，已被人用旗幟及燈標示。（AP）

另外他們在校內被虐打、饑餓、性侵的個案不計其數，而且當局禁止他們進行任何土著習俗，更強制信奉天主教和講英語，情況與文化滅絕無異。有受害者提到，他們曾因為講原住民語言，被校方以針刺舌頭，再加上校內過份擠迫、衛生環境惡劣，以及長期缺乏足夠營養和保健服務，令這些寄宿生的死亡率甚高。

制度的沒落與賠償之路

據估計，當地有超過6000名寄宿生在校內死亡或下落不明，實際數字可能更高。加拿大政府在1950年代開始質疑寄宿學校的成效後，決定逐漸取消沿用數十年的隔離政策，這些學校亦逐漸關閉，直到1996年最後一間停止運作。

加拿大政府在2008年成立真相與和解委員會，作為其中一項補救措施。委員會在2015年提出多項行動呼籲，包括要求教宗正式道歉等，以承認過錯及和解鋪路。而大批生還者亦與渥太華方面對簿公堂，政府及教會至今已向約9萬人賠償超過數十億加元。

杜魯多3月30日到訪卑詩省威廉斯湖，到聖約瑟教會寄宿學校舊址視察。（AP）

杜魯多的道歉

這段「黑歷史」在近年再次發酵，當地去年在多間寄宿學校舊址發現多個亂葬崗，引起國際社會關注，總理杜魯多（Justin Trudeau）當時首次正式道歉，指為有關政策引起極大傷害，並因此感到羞愧，承諾亡羊補牢。

加拿大在今年初宣布撥出400億加元，用於賠償遭受兒童福利制度迫害、被迫與父母分離的原住民兒童，以及改革制度，杜魯多之後亦承諾調查真相，不過有受害者直言，政府至今仍未向委員會完全提交關於寄宿學校的資料，因此要求當局和教會都坐言起行，真正負起道德上的責任，撫平他們這個無法以金錢可以解決的傷痛。