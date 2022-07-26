Elon Musk再反擊斥美媒「人格謀殺攻擊」　稱將專注有利文明的事

Google共同創辦人布林（Sergey Brin）與妻子沙納漢（Nicole Shanahan）年初申請離婚後，美媒《華爾街日報》7月24日突引述消息人士指，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）曾介入兩人婚姻，與沙納漢有不倫關係。馬斯克25日一再否認報道，並批評指「人格謀殺攻擊達新高度」，他26日又稱外界對自己的關注如超新星般大爆炸，自己將專注做有利文明的事。《華爾街日報》則指對消息來源有信心。



Sergey Brin妻傳出軌Elon Musk：圖為Tesla創辦人馬斯克公開自己與Google創辦人布林（Sergey Brin）在過去週末的開心合照，否認自己偷人妻以及兩人友情破裂的傳聞。（Elon Musk Twitter賬戶）

在《華爾街日報》的報道刊出後，馬斯克在Twitter多番否認，重申自己與沙納漢之間沒有戀情，包括稱自己在3年內只見過沙納漢兩次，兩次均有多名其他人士在場，不存在浪漫關係，他甚至稱自己很久沒有性行為。

他並在其中一個留言批評媒體，稱「在今年，人格謀殺攻擊達到新高度，但這些報道都是無意義。我瘋狂拼命工作，所以沒有太多時間應對惡作劇。在這單被指不當事件內的關鍵人物，根本都沒有接受到採訪！」

Yeah, the character assassination attacks have reached a new level this year, but the articles are all nothing-burgers.



I work crazy hours, so there just isn’t much time for shenanigans.



None of the key people involved in these alleged wrongdoings were even interviewed! — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

這位世界首富26日又發文稱，自己得到的關注就如超新星大爆炸（supernova），形容是非常糟糕，「不幸地，即使是關於我的瑣碎文章也會產生很多點擊（即指很多網民點擊觀看）。」

他稱「將盡我最大的努力，低頭專注於為文明做有用的事情。」

The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks :(



Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

在馬斯克堅決否認報道後，據《每日郵報》26日指，《華爾街日報》的發言人回應稱「我們對我們的消息來源有信心，堅持我們的報道」。