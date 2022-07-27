菲律賓7級地震至少4死60傷　北部部份地區斷電　多棟建築物損毀

菲律賓呂宋島（Luzon）北部地區7月27日上午發生黎克特制7級地震，引發小規模山泥傾瀉，在阿布拉省（Abra）等地區有建築和教堂損毀，地震至少4人死亡，60人受傷。



菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）最初把這次地震定為7.3級，後來修正為7級。

根據菲律賓國家減災委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council，NDRRMC），震央位於阿布拉省Tayum市，震源深度25公里，沒有海嘯威脅，菲律賓火山地震研究所指，阿布拉省發生地震後，又出現數次餘震。

↓當地著名建築教堂鐘樓、維甘大教堂受嚴重影響↓

#earthquake 7.3 magnitude in Ilocos Region, La Union, Pangasinan. The famous belltower of Bantay Church in Ilocos Sur & Vigan Cathedral has been seriously impacted by an intensity 7.3 earthquake which struck earlier this morning. Praying for our kababayans comfort them Lord🙏 pic.twitter.com/3IjFTzkDwU — Jackie Carrington (@FhqJackie) July 27, 2022

阿布拉省部份地區出現山泥傾瀉、電力和訊號中斷。本格特省（Benguet）也有類似情況，拉特立尼達市（La Trinidad）某些道路因山泥傾瀉和巨石無法使用，1名建築工人遭碎片擊中死亡，還有岩石和碎片撞擊SUV和一部貨車，造成5人受傷。

阿布拉省包括馬納博（Manabo）和布克洛克（Bucloc）在內地區有山泥傾瀉，省內許多房屋和建築牆壁裂開，某些建築倒塌。官員稱，一名村民在家中遭墜落的水泥砸中身亡，至少25人受傷，大多需住院接受治療。

首都馬尼拉感受到地震，驚慌失措的民眾及醫院內病人都衝到戶外。