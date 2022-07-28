金正恩警告：朝鮮隨時準備動員核戰爭威懾力量

據朝中社7月28日稱，朝鮮領袖金正恩27日於韓朝戰爭停戰協定簽署69週年、同時也是朝鮮「戰勝節」紀念活動上發表演說，他稱朝鮮已做好隨時快速準確動員「核戰爭威懾力量」的充分準備。



圖為2022年7月27日，朝鮮為紀念韓朝戰爭停戰協定簽署69周年，朝鮮領袖金正恩與夫人李雪主在平壤一個紀念活動上拍掌。（AP）

他說：「現在，我國武裝力量已做好應對任何危機的充分準備，我國核威懾工具也已處於正確、精確、迅速動員自己的絕對實力來完成其使命的充分準備。」

此外他對於韓國總統尹錫悅對朝「先發制人」軍事政策的表態，稱朝鮮已做好應對危機的充分準備，朝鮮的國家核戰爭遏制力也已做好充分準備，可以迅速地調動絕對力量完成使命。

圖為2022年7月27日，朝鮮為紀念韓朝戰爭停戰協定簽署69周年，朝鮮領袖金正恩在平壤一個紀念活動上發表演說。（AP）

威脅摧毀韓國政權

他還表示，如果首爾認為能夠對朝鮮進行「先發制人打擊」並削弱其至少部分軍事潛力，那首爾就錯了。」韓國《中央日報》稱尹錫悅在2月舉行的電視辯論中表示，「只有確保先發制人的打擊能力，才能阻止戰爭」。

金正恩表示：「如果韓國政權及其軍方匪徒認為他們可以在軍事領域與我們作戰，並藉助某種軍事手段或方法先發制人削弱或摧毀我們的部分軍事實力，那他們就錯了！這樣危險的企圖將立即被強大的力量所制止，而（韓國總統）尹錫悅政權及其軍隊將被摧毀。」

尹錫悅：圖為2022年6月6日，韓國總統尹錫悅在首爾出席活動。（Getty）

金正恩還稱朝鮮已做好充分準備，應對與美國的任何軍事衝突。他稱美國繼續企圖損害朝鮮的安全與根本利益，將面臨更大的不安和危機。

這是金正恩於7月8日，與勞動黨各級黨委組織生活指導幹部講習會與會人員合影留念後，時隔19天亮相公開場合。