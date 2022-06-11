朝鮮權力傾輒如宮鬥？首位女外長仕途波折　傳曾中暗箭被罰勞改

朝鮮（北韓）8日至10日召開勞動黨第八屆五中全會擴大會議，由最高領導人金正恩親自主持。官媒《勞動新聞》11日報導曝光了全新的人事任命，黨中央委員會中唯一一名女性委員並非「御妹」金與正，而是曾傳出被送去勞改3個月，又慘遭撤職的「美國通」崔善姬，此番她更直接被拔擢為朝鮮外長。



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朝鮮官媒11日公布大規模人事任免，不僅外務相與統戰部長有新任命，在外界臆測朝鮮即將進行第7次核試之際，軍方領導人（政治局總長）與軍火工業局長也遭到撤換，引發議論。值得注意的是，外務省第一副相崔善姬獲提拔為外務相，成為朝鮮首位女外長，同時位列黨中央委員會委員與政治局候選委員，器重程度可見一斑。金正恩的胞妹金與正卻不在本次任命名單中。

綜合韓媒報道，現年57歲的崔善姬有「美國通」的名號，傳言她是前朝鮮總理、平壤市黨委書記崔永林的養女，被收養前也是含着金湯匙出生的高官子女，從小接受系統性外交官教育，據傳曾至奧地利、馬爾他、中國等國留學，精通中、英文。她的外交生涯始於1980年代，正式在海外露面是在2003年8月至2008年12月擔任六方會談的朝鮮首席翻譯，當時還傳出她的「翻譯地位高於上司」。

崔善姬被拔擢為朝鮮外長。（AP）

進入金正恩時代後，崔善姬於2016年晉升為北美局局長，並獲得金正恩的全面信任與器重，被公認是能和美國進行最深入交流的資深外交官，個性剛強、態度開放，加上出身權貴，一般高官無法撼動她的地位，一度成為朝鮮外務省內最高實權人物。

然而，一步步爬升至外務省第一副相的崔善姬2020年卻被爆料與外長李善權發生激烈矛盾，黨中央因此下達「革命化」措施，派她至偏鄉農場服勞役3個月。知情人士曾指出，這項勞改的決策還有金與正的直接示意。此外，李善權11日則被任命為負責對韓事務的統一戰線部長。

（編按進行有關崔善姬被下放報道的Daily NK，是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，由脫北者經營。通過網上、西方遊客、脫北者以及消息人士報告在朝鮮的新聞進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是Chad O’Carroll，是一名專門從事報道及研究朝鮮事務的記者。他以韓國首爾為基地）

一年後，崔善姬於2021年9月「國務委員」的行政職務遭到撤換，填補她空缺的就是金與正，由於晉升為國務委員形同掌握了對韓國、對美關係情報的權力，當時外界盛傳，金與正幾乎接近「朝鮮二把手」的地位。有人更預測，金與正除了行政組織，遲早也會在權力更大的黨組織中晉升。然而，這次第八屆五中全會卻是由崔善姬一口氣站上黨中央委員與外務相的位置，金、崔2名女子之間的權力消長，儼然是一齣朝鮮版宮鬥戲碼。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】