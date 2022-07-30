美俄外長通話談換囚　布林肯：坦率直接交流

美國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月29日通話，這是俄羅2月24日揮軍烏克蘭後美俄外長首次通話。兩人曾討論兩國交換囚犯、俄羅斯在烏軍事行動，以及俄羅斯出口穀物及肥料等事宜。



布林肯說，兩人進行了坦率及直接的交談。他表示，在通話中敦促克里姆林宮接受美方提出的「重大方案」，釋放在俄被關押的美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）和前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。

格連娜是在2月17日因攜帶含大麻油的電子煙煙彈入境，在俄羅斯被捕，她的案件還在審理中；惠蘭則是涉及間諜活動，在2020年在俄羅斯法院被判入獄16年。

一位不願透露姓名的美國官員稱通話持續了大約25分鐘，「沒有爭論，而且公事公辦」。

俄羅斯外交部在一份聲明中說：「關於可能交換被監禁的俄羅斯和美國公民，俄方強烈建議恢復以專業方式處理此事，並使用『安靜外交』而不是拋出惹人猜測的訊息的做法。」

拉夫羅夫也通話中重申，俄羅斯會努力達成所有在烏軍事目標。

英媒30日引述熟悉情況的消息人士稱，美方接受以在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換格連娜及惠蘭。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在28日曾稱，俄美之間沒達成釋放囚犯的協議，又指沒有資料補充。不過拉夫羅夫29日就表示，莫斯科政府將快向美方提出與布林肯通話的時間。