中國與吉爾吉斯同意構建命運共同體　建設中吉烏鐵路時機成熟

中國國務委員兼外長王毅7月30日在吉爾吉斯，與吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫（Zheenbek Kulubaev）會談。雙方同意構建命運共同體，並指啟動中吉烏鐵路項目的時機已成熟。



雙方都認為，應將中吉全面戰略夥伴關係推向更高水平，着眼今後30年中吉關係發展，確定構建中吉命運共同體，為構建更加緊密的中國－中亞命運共同體以及人類命運共同體，作出兩國積極貢獻。

雙方一致決定，加快高質量共建「一帶一路」。雙方認為，連接中國、吉爾吉斯、烏茲別克的中吉烏鐵路是地區互聯互通的戰略性工程，啟動這一重要項目的時機和條件已漸成熟。中方首批專家團隊近日已抵吉，開始鐵路的踏勘工作，建設中吉烏鐵路的進程已開啟。

王毅表示，中方始終將吉方作為周邊外交的重要夥伴，將一如既往堅定支持吉方為維護國家主權、安全和社會穩定所採取的各項舉措，堅決反對外部勢力干涉吉爾吉斯內部事務。

王毅指中方願與吉方一起，以兩國元首2022年成功會晤的重要共識為遵循，以建交30周年為契機，以共建「一帶一路」為主線，朝着構建中吉命運共同體的願景和目標，加深互利合作，弘揚傳統友好，推動中吉全面戰略夥伴關係邁上新台階。

庫魯巴耶夫說，吉方將對華關係視為外交優先方向，在所有涉華關鍵議題上毫無保留地堅定支持中方的正當立場。庫魯巴耶夫稱，吉方期盼加快推進中吉烏鐵路項目，歡迎中方專家抵吉展開踏勘工作，願與中方加快實施新北南公路、比什凱克市政路網改造等重點項目。