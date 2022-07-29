王毅晤穆塔基：中國將對阿富汗人復批簽證　促塔利班打擊東伊運

中國外交部網站7月29日公布，當地時間7月28日，中國國務委員兼外長王毅在塔什干出席上海合作組織外長會期間會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）。



王毅表示，中方願推動「一帶一路」倡議同阿國家發展戰略對接，支持中巴經濟走廊向阿延伸，分享中國發展機遇。將對阿98%稅目輸華產品給予零關稅待遇，願進口更多阿優質特色產品。

他強調，中方將繼續敦促美西方解除對阿不合理制裁，切實履行對阿經濟重建首要責任。希望阿方包容建政、穩健施政，保持國內穩定，實現民族和諧，堅定不移打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力，積極回應國際社會關切，爭取更多理解認同。

王毅並宣布，8月1日起，中方將恢復對阿富汗公民簽發來華簽證。

穆塔基感謝中方及時向阿提供緊急賑災援助，表示中方的雪中送炭和友好情誼令阿深受感動。阿方將繼續恪守一個中國原則，永遠不會允許阿領土被用於從事反對中國的活動。阿政府堅決打擊涉毒活動，高度重視中方提出的替代種植建議，期待借鑒中方發展經驗和先進農業技術，實現阿農業健康發展，造福阿民眾。希望中方在阿爭取國際承認和完善基礎設施建設等方面予阿更多支持。