拜登與福奇皆「復陽」　抗病毒藥Paxlovid 5天療程不夠？

美國總統拜登（Joe Biden）7月30日的新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果再呈陽性反應。此前與拜登一樣接受抗病毒藥物奈瑪特韋（Paxlovid，又稱利托那韋）治療的白宮醫療顧問福奇（Anthony Fauci）也出現「陰轉陽」現象，引發外界質疑「Paxlovid」5天療程是否足夠。



拜登21日確診新冠肺炎，在完成美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的Paxlovid為期5天的療程後，於27日結束隔離。白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）30日表示，拜登26日晚上、27日早上、28日早上、29日早上的新冠病毒檢測結果均為陰性，但他30日早上的檢測結果為陽性。

拜登目前沒再次出現病徵，而且繼續感覺良好，因此不會恢復治療。奧康納說，一小部分曾使用Paxlovid的病人會出現「復陽」的情況。

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon. — President Biden (@POTUS) July 30, 2022

最明顯的個案是美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長兼白宮醫療顧問福奇，他6月15日首次對新冠病毒檢測呈陽性，同樣接受Paxlovid為期5天的療程。完成療程後，他對新冠病毒檢測呈陰性。但大約3天之後「復陽」，病毒檢測再呈陽性反應。

而與拜登不同的是，福奇「復陽」後再次出現流鼻涕、喉嚨痛和發燒等症狀。

福奇7月26日曾指，「當你查看這些（Paxlovid）研究時，它（「復陽」情況）不會經常發生。」不過他稱，「復陽」在臨床試驗中卻更為常見。

在輝瑞的臨床測試中，大約1%至2%服用Paxlovid的人在檢測呈陰性後會轉為陽性，比率與服用安慰劑的受試者相若。Paxlovid的治療包括每天2次服用3粒藥丸，需持續5天。