首艘烏克蘭運糧船順利航離開黑海港口　烏官：全球感覺如釋重負

撰文：許懿安
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首艘運載烏克蘭糧食的船8月1日順利起程並離開黑海港口。烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）1日在Twitter發文稱這令全球如釋重負。

英媒引述土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）稱滿載玉米的船舶獲准從敖德薩（Odessa）港口出發、準備前往黎巴嫩，預計2抵達土耳其伊斯坦堡（Istanbul）岸外水域受查。

聯合國發聲明稱秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對此熱烈歡迎。他希望各方繼續遵守協定，允許更多商業船隻運送糧食進出港口，以維持全球的糧食安全與供應穩定。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏國黑海港口隨之封鎖，俄方稱是烏方佈下水雷所致。

在聯合國及土耳其斡旋下，俄烏分別與土耳其及聯合國7月22日達成協議，確保穀物得以從烏國黑海港埠安全出口。

聯合國秘書長古特雷斯當時稱，協議將開闢通道，讓黑海的烏克蘭港口敖德薩、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）、以及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

聯合國、土耳其、俄羅斯、烏克蘭的官員會共同管理設於伊斯坦堡的協調中心。運載糧食的船隻須接受檢查，以確保它們沒運載武器。協議有效期為120天，若各方同意就可再續期。

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