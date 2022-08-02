佩洛西擬訪台｜另一架C-40C專機從東京出發抵達吉隆坡

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）的專機據報已經抵達馬來西亞吉隆坡，展開亞洲訪問行程的第2站。惟航班追蹤網站顯示，另一架C-40C專機亦抵達吉隆坡。



根據航班追蹤網站FlightRadar24數據顯示，佩洛西乘搭的C-40C專機（呼號SPAR19），8月2日10時40時左右抵達吉隆坡雪邦國際機場。

It's interesting that SPAR20, another US Air Force C-40C, is landing in Kuala Lumpur. I guess we don't know which plane carrying Pelosi to Taiwan? SPAR19 or SPAR20? pic.twitter.com/mlmUal8tDR — Duan Dang (@duandang) August 2, 2022

但根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。

現時尚未清楚為何兩架C-40C專機同時與佩洛西出現吉隆坡。