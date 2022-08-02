佩洛西疑似專機SPAR19已飛離菲律賓　朝台灣方向飛行

根據飛機追蹤網站Flightradar24訊息，SPAR19飛離菲律賓。據網站顯示，飛機目的地的標籤由「未知」（N/A）改成「台北」。



以下是外國KOL在利用航班追蹤網站的影片進行直播，可見疑似偏洛西專機已過花蓮。

8月2日晚新加坡媒體9時30分查詢客機追蹤網站Flightradar24後發現，佩洛西搭乘的SPAR19軍機已飛過菲律賓東海岸，並朝西北方飛行，向台灣島方向飛去。

SPAR19於下午3時42分從吉隆坡蘇丹阿都阿茲沙機場起飛後，並非直接朝東北方向飛往台灣，而是往東南方向沿着馬來西亞西海岸、新加坡航向婆羅洲島，在飛過婆羅洲島後，軍機朝東北方沿着菲律賓東海岸航行。

台灣《自由時報》引述消息報道，佩洛西搭乘的軍機可能將在台北松山機場降落。

台灣《聯合報》進行分析，稱疑似佩洛西的專機繞大圈，原因是為避開極具爭議的南中國海海域。不過外界也猜測，美國可能使用掩眼法，混淆外界對她專機航程的掌握。

香港01製圖

此前有分析認為，中國解放軍軍機或會「伴飛」進入台灣空域。

自由亞洲電台引述美國國防前官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）預計，佩洛西在訪問馬來西亞後將往台灣作非正式停留。他認為「這是北京可接受的結果。」他推測，解放軍可能向台灣的防空識別區大舉出動，以及繞島偵察飛行。

台灣民航局前局長張國政分析，北京一定不會讓佩洛西進入台灣飛航情報區，所以專機會從新加坡飛到菲律賓馬尼拉的飛行情報區（Flight Information Region，FIR），到台灣東邊美國奧克蘭管制區，到日本管制區；如專機進入台灣空域，解放軍很有可能伴飛。

他稱屆時中國軍機伴飛在美國眾議院議長的軍機旁邊，台灣是否對解放軍軍機予以擊落，「所以（處理）這件事情要很有智慧。」

佩洛西：圖為2022年7月27日，美國眾議院議長佩洛西在國會出席活動。（AP）

在評論同一議題時，台北醫學大學通識教育中心教授張國城則稱，解放軍伴飛佩洛西專機飛進台灣空域，這個可能性幾乎是零，理由是如解放軍現在就能飛進台灣空域，何必夾着美國飛機？

張國城稱：「中共處理兩岸問題，向來都希望美國愈遠愈好，不要介入。因它在台灣的實力，它有絕對優勢。加進一個對它不利的因素，它怎麼會希望美國多介入呢？」