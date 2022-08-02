佩洛西訪台︱50萬人齊追蹤SPAR19　飛行資訊網癱瘓變「訂戶優先」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）訪問馬來西亞後，全球關注她的專機去向如何、是否將赴台灣，據報逾50萬人湧入飛行數據網站Flightradar24實時追蹤此航機。此令網站與手機應用程式癱瘓，甚至變成「訂戶優先」。



台北市警方2日下午證實，佩洛西乘搭的航班將於今晚10時降落於台北松山機場，車隊將直接前往下榻君悅飯店。

太多人湧入 網站：訂戶優先

佩洛西這次行程受到全球關注，雖然仍未能確定佩洛西是否就在SPAR19專機上，但據台媒指，逾50萬用戶湧入實時飛行資訊網站FlightRadar24留意「SPAR19」專機的動向。

FlightRadar24網站出現大塞車、癱瘓，更一度在手機應用程式稱「由於有大量用戶訪問此應用程式， 作為臨時措施，設有等候室以防止當機，訂戶將有優先權，很抱歉給你帶來不便。」免費用戶則會先在「等候室」（waiting room）等候。

FlightRadar24網站手機應用程式8月2日稱「由於有大量用戶訪問此應用程式， 作為臨時措施，設有等候室以防止當機，訂戶將有優先權，很抱歉給你帶來不便。」（APP截圖）

FlightRadar24又指，部分用戶在訪問網站時出現異常情況，網站方正在繼續增加資源和調整設置，以確保各人可以訪問網站。

截至香港時間下午21時20分左右，「SPAR19」飛至菲律賓。據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）同日較早時發文稱，飛機將繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

▼數十萬人透過網站實時「追蹤」佩洛西疑似專機SPAR19▼

09-0540 #SPAR19 is over Indonesia, heading toward east and tracked by 300k users.



05-0730 #SPAR20 is on ground at SZB airport (Kuala Lumpur).https://t.co/bgOQx4RZYu pic.twitter.com/zWyVUkHJtF — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022