佩洛西訪台　全國政協外事委員會警告美國：必將自食其果

全國政協外事委員會8月2日就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西及裴洛西）訪台發聲明。



以下為聲明全文：

8月2日，美國國會眾議長佩洛西不顧中方堅決反對，竄訪中國台灣地區。此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞中美關係政治基礎，嚴重損害中美關係，是對中方的重大政治挑釁。中國全國政協對此堅決反對、強烈譴責。

世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣問題是中國的內政。我們堅決反對一切分裂中國的圖謀和行徑，堅決反對任何外部勢力干涉中國和平統一進程，絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。中國必須統一，也必然統一，這是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。本屆美國政府多次在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持「台獨」的承諾，但美方近期一些言行與此背道而馳。我們敦促美方恪守承諾，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，停止干涉中國內政，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要在危險的道路上越走越遠。任何逆歷史潮流而動、企圖拿台灣問題做文章、危害中國主權和領土完整的錯誤行徑註定不會得逞，必將自食其果。