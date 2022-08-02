佩洛西抵台後發聲明　稱此行是兌現美國支持台灣民主的承諾

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19），於晚上10時43分左右降落台北松山機場。她隨即發表聲明稱，此行是兌現美國堅定支持台灣民主的承諾，又認為這次訪問與美國長期政策沒有矛盾。



佩洛西發表聲明稱，這次訪台是25年來再次有美國眾議院議長對台灣展開正式訪問，她指「我們的國會代表團訪問台灣，是兌現美國堅定支持台灣充滿活力民主的承諾。」

她又指「我們的訪問是我們更廣泛印太之旅的一部分——包括新加坡、馬來西亞、韓國和日本——焦點放於關注雙邊安全、經濟夥伴關係和民主治理。 我們與台灣領導層的討論將集中在重申我們對夥伴的支持及促進我們的共同利益，包括推進自由和開放的印太地區。隨着世界面臨專制與民主之間的選擇，美國與台灣2300萬人民的團結比以往任何時候都更加重要。」

The United States continues to oppose unilateral efforts to change the status quo. Read my full statement on our Congressional delegation’s visit to Taiwan here:https://t.co/I2tuY2qFWK — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

她又稱「我們的訪問，是訪問台灣的數個國會代表團之一，與美國的長期政策沒有矛盾。該政策以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證為指導。」

中國外交部則發聲明稱，8月2日，美國國會眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。