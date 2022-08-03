王毅：美國不要幻想阻撓中國統一大業

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日抵達台灣，展開預計19小時的訪台行程。中國國務委員兼外交部長王毅8月2日評論事件。



他表示，求和平、謀穩定、促發展、圖共贏是地區國家的普遍願望。美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方要做的，是立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

他稱美國不要幻想阻撓中國的統一大業。台灣是中國的一部分。實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。我們絕不會為「台獨」分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支持縱容「台獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨着民族復興而終結。

國務委員兼外交部長王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。