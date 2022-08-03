拜登怎麼看佩洛西訪台　解放軍機越台海中線？白宮國安發言人回應

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚乘專機抵達台灣，引起中國方面強烈不滿。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，讓外界一窺總統拜登（Joe Biden）的看法。



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他稱，正如其他國會議員今年訪台，佩洛西能有訪台的機會是很重要的。

美國重申「一個中國」政策，美國仍信守《台灣關係法》所規範的支持台灣自我防衛的義務，而正如拜登與中國國家主席習近平通話時所說，美國不支持台灣獨立，但如包括議長佩洛西在內人士想訪台，白宮絕對支持他們訪問台灣的權利與積極性。

柯比表示，北京可以接達他們的看法，而他們已表達其看法，不過，佩洛西訪台並無涉及侵犯主權的問題。

柯比說，她這次的訪問美國時任眾院議長金里奇（Newt Gingrich）四分之一世紀的訪台並無二致，即使當時與現在政治氣候不同，但這不代表她的訪問與美國嚴受「一個中國」政策、不支持台獨的信念，以及根據《台灣關係法》協助台灣自我防衛的承諾完全不一致，「這是100%一致。」

就北京在佩洛西訪台前後進行軍事威脅，柯比稱華府不會被嚇到，華府在該區有認真的安全承諾；美國在印太地區有5至7個已簽約的盟國，美國認真看待那些承諾。

台軍方稱佩洛西專機已進入台空域、前往台北途中時，有解放軍機飛過台海中線，軍方按規定因應，台灣「國防部」也將適時發布有關訊息。CNN的主持人向柯比求證此事，他卻說看過有關報道，「但我不能確認那些報道。」

主持人繼而發問，白宮對於台灣在佩洛西離台後的情況有多擔心。他說顯然白宮會密切注視情況，他再度重片1日的發言，稱這她訪台沒理由會引發危機、衝突，或成為中國進行軍事行動的藉口。他說當局會確保她行程安全。

美國眾議院議長佩洛西在 2022年3月11日於賓夕法尼亞州費城舉行的2022年眾議院民主黨核心小組會議上介紹總統拜登時發表講話。（Getty Images）

支持佩洛西 只因被焗上轎？

白宮的態度隨着佩洛西訪台日期迫近，一直在變化，在佩洛西愈趨可能訪台之際，柯比8月1日稱，她訪台「不太常見，但也不是很罕見」（not uncommon），中國近期作出的威脅是沒有理由的。

他在接受美國有線新聞網絡（CNN）節目New Day訪問時稱：「我們作為一個國家——我們不應該被那種言論或那些可能的行動嚇倒。」

柯比補充說：「對於議長來說，這是一次重要的行程，我們將盡我們所能支持她。」

他在受訪時又稱，中國的言論是沒有理由的，「（中國）沒有理由採取任何行動，國會領導人前往台灣的情況不太常見，但也不是很罕見。這非常符合我們的政策，也符合我們根據《台灣關係法》對台灣的支持。」

這可說是來自白宮的、遲來的支持。拜登7月20日到訪麻省一個前燃煤發電廠時發表講話後，向記者稱：「我認為軍方覺得（佩洛西訪台）對現在來說不是一個好主意。 但我不知道它（行程）處於什麼狀態。」