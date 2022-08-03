佩洛西訪台獲頒特種大綬卿雲勳章　這些大人物也曾獲授

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）與台灣總統蔡英文8月3日下午在總統府會晤期間，蔡英文頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，究竟這是什麼的勳章？



蔡英文頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，目的是表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。

台媒報道，這枚勳章是台灣授予非元首的外籍人士中，級別最高的勳章。除了佩洛西以外，中美洲國家伯利茲（Belize）總理布里塞諾（Johnny Briceño）、法國前國防部長理查德（Alain Richard）也曾獲頒這個勳章。

首名獲頒的外籍人士是時任泰國王后詩麗吉，其他獲頒者還包括時任韓國國會議長丁一權、日本前首相安倍晉三的祖父岸信介。

卿雲勳章為台灣的文職勳章，1941年開始頒發，分為一至九等，頒授對台灣著有勳勞的公務員，以及貢獻卓著的非公務員或外籍人士。根據《勳章條例》，在授予外籍人士時，最高等級的一等勳章被稱作「特種大綬」。

最早獲得「特種大綬卿雲勳章」的是中華民國已故總統蔣中正。孫中山的妻子宋慶齡，以及蔣中正的妻子宋美齡也曾以公務員身份獲頒。

自民國61年起，台灣歷任副總統、行政院長、監察院長、司法院長等，幾乎都是「特種大綬卿雲勳章」的獲頒者。而非公務員身份的台灣人，迄今只有台積電創辦人張忠謀獲頒。

A pleasure to meet with @SpeakerPelosi & recognise her longstanding support for #Taiwan. Your visit not only reflects strong #US congressional support for bilateral ties – it also sends a message to the world that democracies stand together in the face of common challenges. pic.twitter.com/Qu0qud3106 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 3, 2022

蔡英文表示，這個勳章代表台方對佩洛西的感謝，以及希望通過更多合作繼續推進美台關係。佩洛西亦在Twitter發文，形容這是「美國牢固而持久的友誼象徵。」