佩洛西訪台｜美國共和黨罕有支持佩洛西　連極右都忍不着讚譽有加

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，26名包括共和黨的參議院議員，聯署支持佩洛西的行動，罕有地與佩洛西站在一起。



共和黨一直視民主黨為競爭對手，近年冒起的極右派，更不時把佩洛西妖魔化，把民主黨描述為一心把「真正的美國」摧毀一樣。

但有趣的是，佩洛西在去了台灣後，得到了共和黨人的掌聲。包括參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、參院外委會共和黨首席議員里施（Jim Risch）、參院軍委會共和黨首席議員英霍夫（Jim Inhofe）等，都讚揚了佩洛西。

圖為8月3日，佩洛西訪問台灣，與總統蔡英文會面。（AP）

參議院26名共和黨議員簽署了聲明，聲明表示支持佩洛西訪台，並指出幾十年來，包括前任眾議院議長在內的美國國會議員都曾前往台灣，稱此行符合美國所承諾的一個中國政策。

在兩黨政治分歧擴大的今天，反華幾乎成為民主共和兩黨唯一的共同議題。目前就除了前總統特朗普（Donald Trump）以外，共和黨普遍對佩洛西的行動加以贊許。

保守派領導者智庫的美國傳統基金會主席，羅伯茨（Kevin Roberts）告訴《日經新聞》，他未曾試會如此向佩洛西鼓掌：「我從未如此支持她，我為她接受邀請而鼓掌，為她沒有退縮而鼓掌。」

共和黨的傳聲筒霍士新聞（Fox News）亦罕有地大肆報道佩洛西此行，在節目上花了數分鐘談論佩洛西對中國的強硬立場。記者霍斯尼（Aishah Hosnie）贊賞着佩洛西：「我們知道她不會退縮，她是一個大膽的人。」

就連極右，經常發動煽動言論的陰謀論支持者，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）也不情願地稱贊了佩洛西。她在其個人Twitter上表示，佩洛西是一個專業的政治和戰略家：「她的台灣之行看起來驚人而勇敢，愚弄了許多人，甚至我們這一邊。」