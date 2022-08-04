佩洛西訪台｜G7外長：對中國的行為感到憂慮　重申一中政策不變

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）8月2日旋風式訪問台灣十多個小時，引起北京方面不滿。七國集團（G7）外長3日發表聯合聲明，指北京方面不應以此作為軍事活動的藉口，並重申一中政策及對台立場不變。



G7外長3日發表的聲明提到，對中國最近的威脅行動，包括實彈演習及經濟脅迫感到憂慮，指此舉可能引致不必要的升級，並敦促北京方面不要單方面以武力改變區內現狀，而是透過和平方式解決兩岸爭議，同時強調成員國之間對一中政策立場不變。

加拿大趙美蘭（Mélanie Joly）同日在蒙特利爾（Montreal）會見德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）時，亦談及佩洛西訪台一事，她們認為，國會議員外訪非常普遍，因此不應以此作為局勢升溫的理由或藉口。

她指出，加拿大和德國因此敦促中國緩和局勢，防止緊張氣氛進一步提升，甚至引起區內局勢不穩。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）較早時亦表示，無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，這也適用於中國。北京方面之後重申，要求德國不要干涉中國內政。