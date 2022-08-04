拜登簽署行政命令　保障民眾跨州份墮胎

美國總統拜登（Joe Biden）8月3日簽署行政命令，為聯邦醫療補助（Medicaid）協助婦女到其他州份進行墮胎建立基礎。



美聯社報道，拜登由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「復陽」，因此改以透過視像形式出席生殖健康服務的跨部門會議。有關行政命令的細節尚待公布，但聯邦政府本身禁止資助墮胎費用，但婦女性命垂危或因姦成孕的情況則例外，因此拜登政府可能面臨法律挑戰。

白宮指，衛生及公共服務部可以邀請合法墮胎的州份申請動用Medicaid資金，為住在禁止墮胎州份的婦女提供生殖健康服務。

另外拜登的行政命令亦呼籲醫療機構遵守聯邦不歧視法律，並簡化在國家衛生院（NIH）及疾病管制與預防中心（CDC）收集關鍵數據和資料的方式。

美國最高法院早前以6對3比數推翻1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）判決，為各州份限制墮胎鋪路，拜登當時形容最高法院的決定導致醫療危機，並希望整個聯邦政府盡本份保障婦女健康和性命。

而在拜登簽署該行政命令的前夕，堪薩斯州（Kansas）選民2日否決這個由共和黨控制的州份收緊墮胎權議案，同時可能左右即將舉行的中期選舉形勢。