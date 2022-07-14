因姦成孕10歲女被迫跨州墮胎：淫狼現身　州司法部長冷血言論挨轟

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，7月初美媒稱俄亥俄州一名因姦成孕十歲女童因面臨違法，須跨州尋求墮胎服務。如今涉案色魔12日被捕，13日首次出庭。他是現年27歲的富恩特斯（Gerson Fuentes）。



豐特斯被控以強姦罪，這是俄亥俄州一級重罪。

在最高法院公布新裁決後，俄亥俄州數小時後便禁止懷孕6週以上的婦女墮胎，即使因性侵懷孕者亦不例外。《印第安納波利斯星報 》7月1日的報道稱，新法生效後，州內一名1因被人強姦而尋求墮胎服務的10歲女童，她發現有孕時，胎兒已6週3天大，因此無法在該州合法墮胎。

俄亥俄州一名負責治療受虐兒童的醫生於是聯絡印第安納州（Indiana）印第安納波利斯（Indianapolis）的婦產科醫生伯納德（Caitlin Bernard），稱希望她能協助女童進行墮胎手術。

警探休恩（Jeffrey Huhn）在富恩特斯的提審時供稱，警方6月22日透過縣兒童服務部門得知一名10歲女童懷孕，最終她前往印第安納波利斯，6月30日以藥物進行墮胎。

伯納德稱接獲女主童的醫生求助時，來自相鄰的肯塔基州、俄亥俄州需要墮胎的人在快速湧進印第安納州求助。

疑犯富恩特斯22日將出席聽證會。法官為現正被關押在富蘭克林縣監獄的他設定200萬美元的保釋金。

近日一些反對墮胎人士、共和黨政客及媒體質疑女童的個案並非真實。俄亥俄州司法部長約斯特（Dave Yost）是其中之一。他質疑10歲女童尋求墮胎的個案只是謠傳，還聲稱司法部長辦公室與州警方有定期聯絡，卻完全沒聽過此事。他來到接受《今日美國報》訪問時進一步說，「這更有可能這是捏造出來的。」

惟富恩特斯被捕後，約斯特13日改口說：「每當一名兒童強姦犯被帶離街頭時，我們都會感到高興。」他稱：「非常高興這怪物被帶離街頭。如果被定罪，他應該在監獄裏度過餘生。」

墮胎：美國最高法院2022年6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，多州隨即嚴格限制墮胎。圖為2022年7月2日，美國支持墮胎權的人士在堪薩斯城上街抗議法院的新裁決。（AP）

倘被迫產子 勢成二度傷害

即使是照理更熟悉自己身體、性知識更豐富的成年婦女，也未必人人都能在懷孕6週前發現懷孕，這名年幼的女孩更有可能忽略身體上的變化。

倘若她被迫將孩子生下來，她和家人都必將承受更多心理創傷。即使她有家人協助撫養孩子，如此年輕便成為媽媽，未來的路也一定不會好走。

印第安納州與俄亥俄州接壤，但女童也有可能須花上3小時以上的車程才可抵達目的地求醫。她本來已因性侵身心受傷，還要一路顛簸，這對她的身體和精神健康更不利。

如今即使她已在印第安納州墮胎，她身邊的人也有機會面臨嚴重後果。印第安納州目前仍未按照最高法院的新裁決來收緊墮胎法，但當地議員正推動政府實施新墮胎限制，因此協助這名女童墮胎的醫護人員，以及協助她抵達印第安納州的人士，或會被起訴。