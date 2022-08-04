瘧疾長年肆虐非洲　一年60萬人死兒童佔多數　世衛去年首批准疫苗

多間傳媒報道，消息指出有約30名從非洲來港人士疑感染瘧疾，正陸續送往瑪嘉烈醫院治療，部份人因情況嚴重要入住深切治療病房。瘧疾是在非洲肆虐多年的疾病，2021年導致當地有逾60萬人病死，大部份是兒童，數字超過同年新冠肺炎的死亡人數。世衛2021年10月批准首款疫苗，希望有效對抗瘧疾。



根據世衛數據，2020年全球估計有2.41億宗瘧疾病例，該年瘧疾死亡人數估計達到62.7萬人。在全球中，非洲為重災區，佔病例人數的95%、死亡人數的96%，估計五歲以下兒童佔非洲地區瘧疾總死亡人數的80%。尼日利亞、剛果民主共和國、坦桑尼亞均屬重災區。

2021年，世衛在非洲地區收到602,020宗瘧疾死亡報告。同年非洲的新冠肺炎（COVID-19）死亡報告則為113,102宗，雖然據世衛專家分析，數字可能並非真實，實際可能達到35萬人，瘧疾的死亡人數仍比此數字更高。

瘧疾如何傳播？不會人傳人

據香港衛生防護中心網站指，瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲，這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。

網站講述，瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播，雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。瘧疾並不會在人與人之間傳播，但卻可透過輸入受污染的血液或血液製成品、器官移植或共用刺針或針筒傳播。瘧疾亦可於懷孕或生產時由母親傳染胎兒或初生嬰兒。

世衛指，瘧疾最初的癥狀（如發熱、頭痛和寒戰）通常會在受感染蚊蟲叮咬10-15天後顯現，癥狀可能較輕，難以發現是瘧疾，但如果不治療，惡性瘧原蟲瘧疾可能在24小時內發展成嚴重疾病，甚至死亡。2020年時，世界將近有一半人口面臨瘧疾風險。一些人群感染瘧疾並發展為嚴重疾病的風險比其他人群高得多，例如是嬰兒、五歲以下兒童、孕婦、愛滋病毒感染者等。

譚德塞：圖為2022年5月24日，世界衛生組織總幹事譚德塞在瑞士日內瓦發表講話。（AP）

世衛如何對抗？

世界衛生組織（WHO）2021年10月批准英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline Plc，GSK）1987年起研發的全球首款瘧疾疫苗RTS,S/AS01（又稱Mosquirix），形容這是一項歷史舉措，並建議撒哈拉以南的非洲及其他瘧疾傳播屬中高程度地區的兒童廣泛接種。

世界衛生組織2021年10月批准全球首款瘧疾疫苗RTS,S/AS01（又稱Mosquirix）（Getty）

實驗結果顯示，疫苗安全可行、具有成本效益，並將致命的嚴重瘧疾感染機會降低約30%。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當時形容這是歷史時刻，指「在現有工具的基礎上使用這種疫苗來預防瘧疾，每年可挽救數以萬計年輕人的生命。」