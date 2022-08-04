台海軍演會否成為新常態　中國外交部：取決於美方和「台獨」勢力

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，中國解放軍8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域舉行軍演。中國外交部4日被問到台海軍演會否成為新常態，發言人回應稱此取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做。



據澎湃新聞報道，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會時，有記者問到未來軍演是否會成為台海局勢的「新常態」，華春瑩回應稱，取決於美方和「台獨」分裂勢力會怎麼做，指他們一天不停止企圖分裂中國的行動，中國就一天也不會停止堅決捍衛中國的主權和領土完整，來展現決心意志和能力。

報道稱，華春瑩又指兩岸同屬一個中國，這就是台灣問題真正的現狀，因為中國的主權和領土完整從來沒有分割過。

華春瑩批評「台獨」分裂勢力和美國一些政客互相勾連，「我們也看到美國在不斷提升美台的實質關係水平，包括加大對台軍售，違背一個中國原則和對中國政府作出的承諾。特別是佩洛西一意孤行，冒天下之大不韙去竄訪台灣，這是美台實質關係的嚴重升級。」她稱不能再允許美國以這種「切香腸」的方式步步緊逼中國的底線和紅線。