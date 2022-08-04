台海軍演｜與那國島由旅遊勝地變成國防前線

對於解放軍今日（4日）開始在台灣周邊6處海域進行實彈軍演，日本官房長官松野博一日前表示，軍演海域包含日本專屬經濟區（EEA），已向中方表達憂慮。由於台灣島與日本無爭議領土之間的200海里專屬經濟區有所重疊，中國外交部發言人華春瑩已表明「中日雙方尚未確定相關海域的邊界線，因此中國不接受日方的主張」。在台海軍演局勢升溫之際，與台灣花蓮相距僅111公里的與那國島再次受到地緣政治觀察者的關注。



人口不足2,000的與那國島，距離位於那霸市的沖繩縣政府遠達500公里，因此歷來與更為接近的台灣人文經貿關係密切。在美國控制沖繩的時代，雙方交流曾一度遭到禁制，導致這個曾有過萬居民的小島經濟蕭條。不過在沖繩於1972年交回日本之後，與那國町到1982年就與花蓮市結成姊妹市關係，台灣的復興航空曾有來往兩地的包機航線，島上更有能操台語的居民。

這個位於日本最西的小島，以潛水、「望台灣」、觀鳥等旅遊資源聞名，該島以南還有海底大型石塊建築遺跡，是該島的重要觀光景點。

然而，隨着區內軍事情勢愈見緊張，與那國島也逐漸變成了日本的軍事防衛前線。

與那國島的海底大型石塊建築遺跡。（Wikimedia Commons）

對於捕魚為生的島民而言，中國軍方在其北方百餘公里外釣魚島（日稱「尖閣群島」）周邊的頻繁巡邏活動，已為了一大憂慮。根據CNN本年4月的報道，一位在與那國島捕魚25年的漁民表示，以往他在釣魚島水域捕魚都沒有遇過中國船隻，到最近幾年卻遇上愈來愈多，聲稱曾受到中國海警船攔截。他說：「我有一個很強的危機感，（與那國島）最終將會再不是日本的。」

根據日本防衛省的數字，進入日本海岸24海里範圍的中國軍事船隻，由1991年完全沒有，到2021年已升至71艘。在佩洛西即將訪台之際，日本防衛省就稱有搭載導彈的兩艘中國巡防艦和一艘中國測量船駛經與那國島水域。

面對釣魚島主權爭議的升溫，以及日本眼中中國政府對於台灣政權的威脅，日方在2014年已在與那國島設置海岸觀察基地；經島民公投以六成贊成比率通過之後，2016年也進駐了160位海岸警衛隊成員（及其家人），駐軍人數佔全島人口超過一成。2023年，該島還會新增電子戰部隊，用以在平時收集和分析情報，戰時則癱瘓對方電磁系統。

與那國島的軍事部署，只是日本在沖繩各島增強軍事力量的其中一環。例如在與那國島以東的石垣島，日方來年也將啟用另一軍事基地，將駐有600名自衛隊成員，並佈置中、短程導彈。

2022年《防衛白皮書》列舉的西南諸島部署。（日本防衛省）

在日本上月公布的2022年《防衛白皮書》中，日方就首次考慮到中國武統台灣的假設性情況，並特別提到與那國島與台灣地理上的靠近，指出台灣的緊急狀態也是日本的緊急狀態。

根據《經濟學人》去年底的報道，日本政府內部正聚焦兩種緊急情況。一是中方進軍台灣，當中可能包括對駐日美軍的攻擊，或者奪取日本島嶼的嘗試。二是對中方對台灣的封鎖或者對台灣外島的佔領。無論何者，與那國島也將首當其衝。

一位經營咖啡廳的島民就向CNN表示，俄國入侵烏克蘭的行動使她更擔心台灣跟與那國島的未來。

不過，不是每一位島民都支持自衛隊進駐。共同通信社本年6月就引述一名該島居民表示，在自衛隊隊員及其家人進駐後，他們就變成了鄰居，這使島上人們愈不愈不願意表達他們反對駐軍的意見；有當地議員亦指出，自衛隊成員也是登記選民，反對自衛隊的人未來將不能成為該島的政客。

對於自衛隊進駐的意見，也有行業之分，例如常到釣魚島水域捕魚的島民就特別支持增加駐軍。

去年當選與那國町町長的糸数健一（左）2015年曾在花蓮參與森巴遊街活動。（花蓮市公所全球資訊網）

去年當選與那國町町長的糸数健一就是增加自衛隊駐軍的支持者。他向共同通信社表示，當台灣有事，與那國島將成為戰場，「我們要向他們（按：指中國）表明我們有防守本島的意志」。他認為島上現有駐軍並不足夠應付緊急事態。他指出，「如果你想要和平，就要先為戰爭做好準備」。

解放軍這一連幾天在台灣島周邊的演練，只是與那國島從旅遊勝地變成國防前線這一趨勢的最新一環。