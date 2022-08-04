台海軍演︱日本評估中國發射9枚彈道導彈路線　4枚曾飛越台灣上空

中國解放軍8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開軍演，日本防衛省8月4日發布聲明指，中國在日本時間下午3點至4點多（即香港時間下午2點至3點多）發射了9枚彈道導彈，估計有4枚從福建沿岸發射的導彈曾飛越台灣上空。



據讀賣新聞報道，防衛省稱該4枚導彈曾飛越台北周邊上空。

日本防衛省並發布了評估這9枚彈道導彈路線的圖表，列為①至⑨：

日本防衛省製作的圖表，評估中國解放軍8月4日發射9枚彈道導彈的路線（即圖中①至⑨）（日本防衛省網站）

據日方評估，有關9枚彈道導彈的資訊如下（顯示時間為日本時間，較香港快一小時）：

①14點56分左右，從福建省沿岸發射，飛行約350km左右。

②14點56分左右，從中國內陸發射，飛行約700km左右。

③15點14分左右，從中國內陸發射，飛行約550km左右。

④15點57分左右，從浙江省沿岸發射，飛行約350km左右。

⑤15點57分左右，從浙江省沿岸發射，飛行約650km左右。

⑥16點05分左右，從福建省沿岸發射，飛行約500km左右。

⑦16點05分左右，從福建省沿岸發射，飛行約550km左右。

⑧16點08分左右，從福建省沿岸發射，飛行約500km左右。

⑨16點08分左右，從福建省沿岸發射，飛行約550km左右。

日方稱，推測⑥至⑨曾在台灣本島上空飛翔，即是在日本時間下午4點05分至08分（香港時間下午3點05分至08分）發射的彈道導彈。

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日方不滿5枚導彈落入專屬經濟區

防衛省指，在此9枚彈道導彈中，有5枚（即圖內的⑤到⑨）落入了日本專屬經濟區（EEZ）。日方對此不滿，向中方表達抗議。

中國外交部較早前則指，不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。