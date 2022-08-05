岸田文雄晤佩洛西　批中國軍演嚴重衝擊日本國家安全

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）搭乘專機，在8月4日晚抵埗。她與日本首相岸田文雄5日共進早餐。他稱北京在台灣海峽周邊試射導彈「嚴重衝擊日本國家安全」，日美將共同維護台海的和平與穩定。



佩洛西8月5日上午到日本首相官邸與岸田文雄會面並共進早餐。會後他向媒體發表講話時，稱北京進行導彈試射是「一個嚴重問題」，「衝擊了日本的國家安全和公民安全」。

岸田說，在解放軍於台灣海峽周邊進行大規模的軍事演訓行動之際，日美將共同努力維護台灣海峽這條重要航道的和平與穩定。

他說：「我告訴佩洛西議長，中國的彈道導彈落在日本水域附近，包括日本專屬經濟區，威脅我們的國家安全和安保，日本強烈譴責這類行動。」

他和她確認，「兩國將繼續密切合作，共同維護台灣海峽的和平與穩定。」

佩洛西訪日：2022年8月4日，美國眾議院議長佩洛西所乘專機抵達日本橫田空軍基地。她落機後與前來接機的官員碰面，面露笑容。（AP）

她4日晚抵埗時，由日本外務副大臣小田原潔及美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）等人接機。

外界此前預料，她與岸田會就美日關係、台灣局勢、朝鮮半島局勢等進行討論。此外，她將與日本眾議院議長細田博之會面。

佩洛西與細田博之會面，進行美日國會間的交流，並針對國際社會課題交換意見。之後她將起程返回美國。

她的亞洲之旅始於8月1日訪問新加坡，之後問馬來西亞、台灣及韓國，日本是她此行最後一站。

圖為中國駐日大使孔鉉佑。（新華社）

中國駐日本大使孔鉉佑4日特別就佩洛西訪日在東京舉行專場記者會，警告日方不得利用佩洛西訪日再生事端，恪守在中日聯合聲明等四個政治文件中的承諾，不要盲目追隨美國，不要再發表涉台錯誤言論，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤訊號。

孔鉉佑說，中方將持續關注佩洛西日本之行涉華、涉台動向。他在3日包括日本在內的七國集團（G7）外長發表所謂的共同聲明，抱團發出錯誤訊號，嚴重干涉中國內政，違背國際公理常識，中方完全不予接受，表示嚴厲譴責。

根據中國駐日本大使館網站的公布，日本放送協會（NHK）、日本共同通訊社、《朝日新聞》、新華社、總台央視、《人民日報》、鳳凰衛視等近20中日媒體都以線上或線下形式參加這場記者會。

孔鉉佑稱妥善處理台灣問題是中日恢復邦交的前提和基礎，它事關中日間基本信義。歷史上日本曾殖民統治台灣50年，希望日方牢記歷史，恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，尤其要認清佩洛西在台灣問題上的政治圖謀和嚴重危害，避免佩洛西訪日期間出現消極事端。

佩洛西訪日：2022年8月4日，美國眾議院議長佩洛西所乘專機抵達日本橫田空軍基地。（AP）

《每日新聞》代表問及解放軍演習區域包括台灣領海，孔鉉佑則回應，是美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後，這是不爭的事實。

他稱「台灣是中國的一部份，哪來的什麽自己的領海？不知指責中方『挑戰國際秩序』的說法從何而來？中國人民解放軍在台海地區開展軍事行動完全正當，合理合法。根據慣例，中方事先發布了航行警告。」

孔鉉佑又說，當一個中國原則受到挑戰甚至破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。如果日本媒體真正關心台海和平穩定，就應該向美方和台獨勢力發出明確呼籲，要求其恪守一個中國原則，以實際行動維護台海地區和平穩定。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

此前她8月2日晚上抵台後，北京強烈反對。日本使館發言人就她訪台答鳳凰衛視記者問。

記者稱美國眾議長佩洛西2日晚到訪台灣，此後還將訪問日本。外界對此行高度關注。請問駐日使館對此有何評論？

發言人回答說，美國眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，悍然竄訪台灣，中方對此表示強烈憤慨和嚴正抗議。我要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部份。台灣問題純屬中國內政。中方堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。佩洛西眾議長作為美官方三號人物，乘坐美軍機竄訪台灣地區，不僅嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，公然背棄美方不支持「台獨」的承諾，更是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。

中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。近期中方在北京和華盛頓等多個渠道、各個層級反覆闡明中方堅決反對美眾議長竄訪台灣的嚴正立場，但美方仍一意孤行升級台海緊張局勢，其肆意破壞國際地區和平穩定的醜惡嘴臉昭然若揭。針對這樣的惡意挑釁行徑，中方說到做到，必須採取堅決應對和反制措施，捍衛自身主權和領土完整，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

台灣問題涉及中國核心利益，事關中日關係政治根基。中日邦交正常化時，日本政府明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中方關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部份的立場。此後日本歷屆政府多次重申上述立場，表示中國只有一個，日本將只同台灣維持民間和地區性往來。希望日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，認清佩洛西訪台政治圖謀和嚴重危害，慎重妥善處理有關問題，堅決杜絕發生類似事件，防止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。