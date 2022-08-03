佩洛西訪台　中國駐日使館敦促：日本必須杜絕同類事件發生

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上訪問台灣，北京強烈反對。日本使館發言人就她訪台答鳳凰衛視記者問。



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問：美國眾議長佩洛西2日晚到訪台灣，此後還將訪問日本。外界對此行高度關注。請問駐日使館對此有何評論？

答：美國眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，悍然竄訪台灣，中方對此表示強烈憤慨和嚴正抗議。我要強調的是，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政。中方堅決反對建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。佩洛西眾議長作為美官方三號人物，乘坐美軍機竄訪台灣地區，不僅嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，公然背棄美方不支持「台獨」的承諾，更是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係。

中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。近期中方在北京和華盛頓等多個渠道、各個層級反覆闡明中方堅決反對美眾議長竄訪台灣的嚴正立場，但美方仍一意孤行升級台海緊張局勢，其肆意破壞國際地區和平穩定的醜惡嘴臉昭然若揭。針對這樣的惡意挑釁行徑，中方說到做到，必須採取堅決應對和反制措施，捍衛自身主權和領土完整，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

台灣問題涉及中國核心利益，事關中日關係政治根基。中日邦交正常化時，日本政府明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中方關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。此後日本歷屆政府多次重申上述立場，表示中國只有一個，日本將只同台灣維持民間和地區性往來。希望日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，認清佩洛西訪台政治圖謀和嚴重危害，慎重妥善處理有關問題，堅決杜絕發生類似事件，防止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。