猴痘｜美國逾7千人感染　成為公衛突發事件　專家：全球敲響警鐘

全球各地持續錄得猴痘（Monkeypox）個案，美國就有逾7,100人感染，華府8月4日宣布將猴痘列為公共衛生突發事件，加強聯邦政府的應對措施。



美聯社8月4日引述兩及消息人士指，有關決定可以令聯邦政府撥款和資源更有效應對猴痘感染情況。白宮日前成立由聯邦緊急事務管理署（FEMA）及疾病控制和預防中心（CDC）專家組成的協調小組，研究阻止猴痘問題惡化。

拜登（Joe Biden）政府亦被批評安排接種猴痘疫苗速度太慢，紐約、三藩市等大城市的診所都表示沒有足夠的兩劑疫苗以應對需要，部份診所被迫停止提供第二劑疫苗。

白宮表示，它已經提供了超過110萬劑疫苗，並幫助將國內診斷能力提高到每週80,000次測試。

美國將猴痘疫情列為突發公共衛生事件。美國喬治城大學世衛組織公共衛生法和人權合作中心主任戈斯廷（Lawrence Gostin）稱當局4日的決定是重要以及遲來的一步。他說「這表明了美國政府的有多認真及銳意，並為全球敲響了警鐘。

猴痘：圖為2022年7月28日，美國加州民眾排隊接種猴痘疫苗。（AP）

根據當局聲明，衞生與公眾服務部（HHS）可以動用應急資金、僱用或重新分配工作人員來應對情況，並採取其他措施控制病毒。例如，這項宣布應有助於聯邦政府向州和地方衛生官員尋求更多關於誰被感染以及誰正在接種疫苗的資訊。 這些資訊可有助當局更了解病毒傳播如何發展，以及疫苗的效果如何。

戈斯廷說，美國政府過於謹慎，本應更早宣布全國進入緊急狀態。近年來，控制疫情的公共衛生措施愈來愈多面臨法律挑戰，但戈斯汀沒想到猴痘會發生這種情況。

他說，這是一個公共衛生緊急事件的教科書案例，「這不是紅州或藍州的問題。在對抗猴痘一事上沒有政治上的反對。」

全球多國錄得猴痘個案後，世界衛生組織（WHO）7月23日召開視像記者會，總幹事譚德塞宣布猴痘構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即列為世衛最高警戒級別事件。

加州、伊利諾伊州和紐約州上周都就猴瘟宣布當地進入緊急狀態，紐約市、舊金山和聖迭戈縣也是如此。