猴痘︱世衛：或出現更多死亡個案　西班牙再有人病逝

世界衛生組織（WHO）歐洲區高級緊急官員斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）7月30日稱，可能會出現更多猴痘（Monkeypox）死亡個案。西班牙30日宣布，當地出現第二個死亡個案。



斯莫爾伍德發聲明指：「隨着猴痘持續在歐洲蔓延，我們預計會看到更多死亡個案。」她稱各國的目標應是迅速阻斷在歐洲的傳播，並終止這次爆發。

她強調，在大多數情況下，猴痘病人無須接受治療，就可自行痊癒。她說病人可能須入院治療的常見原因包括須控制疼痛、治療繼發感染、以及在少數情況下須治療危及性命的併發症，如腦炎。

世衛生23日宣布將猴痘列為「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即世衛最高警戒級別事件。

兩國現死亡個案

巴西和西班牙29日分別公布，國內首次出現猴痘死亡個案。這兩個個案是這波猴痘疫情中，首兩個非洲地區以外的死亡個案。

西班牙30日宣布，當地再新增一個猴痘死亡個案。西班牙衞生部稱，在國內的兩個死亡個案中，兩名死者都是年輕男性。衞生部正進行研究，以收集更多與個案有關的流行病學資料。

英國《衛報》30日引述西班牙媒體稱，西班牙地方衞生部門指，西班牙的首個死亡個案在巴倫西亞（Valencia）出現，病人因腦炎而亡。

美紐約州緊急狀態

美國紐約州29日宣布進入緊急狀態，以加強應對猴痘病毒傳播的措施。紐約州錄得近1,400個猴痘確診個案，大部分個案在紐約市出現。