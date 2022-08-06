美國：因中美關係尖銳化　將採取行動保護亞太盟友

中美關係受到美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯佩羅西、裴洛西或波洛西）最近訪台衝擊，北京宣布暫停中美在包括氣候議題在內的對話。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）就此回應。



他稱由於中美關係尖銳化，美國準備好採取措施回應中國方面發起的挑戰，並保護亞太地區盟友。

他說：「我們準備好採取必要措施做出回應，同時全面支持履行保護盟友利益的義務。」

這是他在白宮記者會上就佩洛西訪台導致中美關係緊張局勢升級發表評論的一部份。

此外他稱中國宣布8項反制美國措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通渠與合作，批評這根本上是不負責任。他並呼籲中國結束挑釁的軍演，以緩解台海緊張。

他稱北京以停止與華府討論氣候變化懲罰美國，但實際上卻是懲罰全世界，而且發展中國家所受到的影響更大。

另外美國白宮氣候變化問題特使、前國務卿克里（John Kerry）強調，世上不應有任何國家因為雙邊關係的分歧，而阻止現有的跨國問題進程。

俄羅斯衛星通訊社8月5日美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比說，由於中美關係尖銳化，美國準備好採取措施回應中國方面發起的挑戰，並保護亞太地區盟友。

柯比在記者會上就美國會眾議院議長佩洛西訪台導致中美關係緊張局勢升級發表評論說：

“我們準備好採取必要措施做出回應，同時全面支持履行保護盟友利益的義務。”