王毅談北京在台立場：軍演旨在警告　懲戒台獨勢力　警告美勿妄動

中國務委員兼外長王毅8月5日表示，中方軍事演習旨在向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。



根據新華社，王毅5日下午在柬埔寨首都金邊出席東亞合作系列外長會後會見傳媒。

以下是王毅發表講話內容全文：

王毅說，我願就台灣問題闡述中方的立場，考慮到美方剛剛就此散布了不少虛假訊息和不實之詞，更需要我們講清事實，以正視聽。

王毅表示，美國眾議長佩洛西不顧中方堅決反對和反復交涉，實際上在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要做出堅決回應。我們的立場正當、合理、合法，我們的舉措堅定、有力、適度，我們的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。我們將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏阻美國「以台制華」的圖謀，堅決粉碎台灣當局「倚美謀獨」的幻想，同時，我們也是在維護國際法和國際關係基本准則，尤其是聯合國憲章中規定的不干涉內政這一最為重要的國際法則。如果不干涉內政原則被無視、被拋棄，這個世界將重回叢林法則，美國將更加肆無忌憚地以所謂實力地位對待欺負其它國家，尤其是廣大中小國家。我們不能允許這種事情發生，各國也應團結起來，不允許這種事情發生，不允許人類文明進程倒退。

王毅說，正因為如此，已經有100多個國家公開站出來，重申堅定奉行一個中國政策，理解和支持中方的正當立場。聯合國秘書長古特雷斯明確強調，聯合國將繼續堅持聯大第2758號決議。核心就是一個中國原則，即世界上隻有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分。這才是國際社會共同的正義之聲。

王毅強調，美國「以台制華」只是空想，絲毫阻遏不了台灣回歸祖國的歷史大勢，絲毫阻擋不了中華民族走向偉大復興的歷史進程。「台獨」勢力「倚美謀獨」更是幻想，注定死路一條，脖子上的絞索隻會愈來愈緊。

王毅表示，佩洛西的台灣之行實際上淪為一場鬧劇，搬起石頭砸了自己的腳，反而鞏固了國際社會的一中共識，激發了中國人民團結一致，加快建設社會主義現代化強國，實現祖國統一的意志和決心。

針對美辯稱美眾議長訪台曾有過先例，王毅強調，當年美眾議長金里奇對台灣的訪問是一個嚴重錯誤，中國政府當時就予以強烈反對。美國沒有任何權利和資格再犯同樣錯誤，不能把過去的錯誤當成今天重犯的借口和理由。難道美國要把歷史上幹過的壞事、醜事都再做一遍嗎？

針對美方稱中方改變台海現狀，王毅表示，這完全是造謠和污蔑。台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀。但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力。2000年，美方把單方面炮制的所謂「與台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前，這不是改變現狀嗎？前幾年，美方把秘而不宣的所謂「對台六項保證」公然放在美國一中政策表述中，這不是改變現狀嗎？不是在掏空一中政策嗎？建議美國當政者重新把三個聯合公報拿出來好好看一看，就知道什麼才是真正的台海現狀，是誰改變了台海現狀。台灣方面同樣如此。民進黨上台后不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合制造「兩個中國」「一中一台」，這難道不是在明目張膽改變現狀嗎？如果孫中山先生泉下有知，也會指著蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。

針對有報道稱美方正在加大在本地區的軍事部署，王毅表示，希望各方對此高度警惕。美方的慣用手法就是先制造問題，然后利用問題實現自己的目標，但是在中國面前，這套做法行不通！我們要嚴正警告，美國不要輕舉妄動，不要制造更大的危機。

針對美國國務卿布林肯在會上表示，美方希望遵守國際法，維護各國國家主權和領土完整。王毅說，我們很長時間沒有聽到美方這樣的表態了，美國迄今幹了多少侵犯別國主權和領土完整的事情，如果真能改邪歸正，我們予以鼓勵，但關鍵是要落到實處。首先應該在台灣問題上履行尊重中國主權和領土完整的承諾，不要再干涉中國內政，不要再縱容和支持「台獨」勢力。