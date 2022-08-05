台海軍演｜美國延射導彈就是負責任？北京一句K.O.

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月3日訪台後北京極度不滿，解放軍8月4日起在台灣附近的6個海域和空域舉行軍演。白宮認為北京方面反應過度，中國外交部5日回應。

中國外交部發言人華春瑩5日主持例行記者會。有記者提問，美國決定延後試射「民兵3」洲際彈道導彈，美方稱這是為了避免進一步激化同中方的關係，美方是要展現負責任的態度，減低誤判的風險，請問中方對此有何回應？

「美方說這是展現他負責任的態度？這個『負責任』要打個問號。」華春瑩指出，這個話題從美國嘴裏說出來非常彆扭。如果美國真的是負責任的話，他當初早就應該制止佩洛西竄台這樣嚴重的挑釁行為，他就應該撤掉在亞太地區部署的、在中國家門口部署的這麼多軍機、軍艦，美方如果真的負責任的話，就必須立即停止以任何理由和藉口干涉中國內政，必須立即停止以「切香腸」的方式蠶食、掏空一個中國政策，必須立即停止升級美台實質關係，必須立即停止對台軍售。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）接受全國廣播公司（MSNBC）訪問時表示，華府正密切留意中國的行動，包括防長奧斯汀（Lloyd Austin）下令列根號航母（USS Ronald Reagan ，CVN-76）留在印太地區監視局勢，因此敦促北京不要過份反應，指根本沒有理由如此回應或導致局勢進一步升溫。

柯比認為美中兩國不是武力恐嚇，進行這類軍事演習或有錯判和誤會風險，引致衝突，因此呼籲北京方面像華府一樣緩和局勢，確保現狀不會單方面或以強行改變。

對於佩洛西訪台一事，柯比指她有一切權利前往當地，形容國會議員訪問台灣很正常，認為北京方面才是引致局勢緊張的原因。

另外美軍原定在本週較後時間於加州中部范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射民兵III型（Minuteman III）洲際彈道導彈（ICBM），《華爾街日報》引述華府官員指，當局決定推遲計劃最少十天。白宮其後證實有關報道，指此舉是為了避免美中緊張關係進一步升溫。

民兵III型導彈可攜帶核彈頭，是美軍其中一主要戰略武器，它的射程可達9000公里以上，最高飛行速度約為每小時2.4萬公里。美軍曾在4月取消試射同類型導彈，稱減低因為俄羅斯入侵烏克蘭而可能引起的核衝突風險。