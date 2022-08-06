東亞峰會︱韓國外長：支持一中擔心台海　警告局勢或致供應鏈中斷

東盟外長會及系列會議8月6日在柬埔寨首都金邊閉幕。韓國外交部發布消息稱，會議舉行期間，韓國外長朴振在金邊舉行的東亞峰會外長會上表示，韓國支持一個中國政策，並對台灣海峽緊張局勢加劇感到擔憂。



韓外交部稱：「朴振部長表示，（韓國）支持一個中國政策，台灣海峽的和平與穩定是地區安全與繁榮的必要條件，是對韓國非常重要的問題。」

他發表上述言論時，美國國務卿布林肯和中國外長王毅與會。

朴振稱，台灣海峽不斷加深的地緣政治衝突可能導致本地區的政治和經濟動盪，包括供應鏈中斷，並可能對朝鮮半島產生負面影響。

此前據韓媒報道，朴振5日在會議上就當前地區和國際局勢表示，不容許用力量單方面改變現狀。

韓聯社報道指，韓方使用這一表述屬罕見，因過去這一措辭是美國、日本等國家在譴責俄羅斯入侵烏克蘭或北京對台行動時常用的表述。朴振提及的當前緊迫問題包括俄烏戰爭、台海和南海問題、緬甸局勢等。

報道稱，朴振表示韓方對台海緊張局勢有所加劇深感憂慮，他強調韓方支援一個中國原則，台海和平穩定對韓國以至整個地區安全和繁榮至關重要，一旦其地緣政治矛盾變激烈，可能會引發供應鏈紊亂等巨大政治、經濟動蕩。

報道也引述朴振稱，在來自朝鮮的安全威脅日益增長的情況下，台海局勢緊張的加劇將對朝鮮半島的和平與穩定產生負面影響，從這層意義上看，韓方十分關注東盟外長就兩岸關係發展的聲明。