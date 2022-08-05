台灣「有事」？駐韓美軍高官拍心口：隨時可出動

美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）2日晚至3日訪問台灣。解放軍4日起在台灣周邊6處海域進行實彈軍演，至下周日（7日）中午為止，引發起區內局勢緊張，日韓美近日都有回應。



現為駐韓美軍副司令的美國空軍第7航空隊（Seventh Air Force）司令普洛伊斯中將（Scott L. Pleus）受訪指出，第7航空隊基本任務是防禦朝鮮，但若台灣、南海等周邊地區發生危機，駐韓美軍可隨時出動。

韓媒《TV朝鮮》4日引述普洛伊斯受訪時稱，「一旦有事，駐韓美軍可以投入韓半島（朝鮮半島）以外的任何作戰區」。此番言論被認為是針對正在進行軍事演習的中國解放軍。

普洛伊斯被記者問及，圍繞台灣的美中緊張正在升溫，而駐韓美軍U-2偵察機近2年內經常被派往南海，未來駐韓美軍戰力會更常投入南海嗎？

普洛伊斯對此回答，第7航空隊的任務是防禦及擊退朝鮮所有攻擊，「但世界正在改變。若接到太平洋空軍或印度太平洋司令部指示，第7航空隊能夠參與（朝鮮半島以外地區）災後重建、維安、人道主義或其他危機處理的作戰。我們隨時準備好應對這樣的命令。」

《TV朝鮮》分析稱，普洛伊斯這番話與文在寅時期國防部表明「美國將印太戰略與駐韓美軍掛鉤並不正確」的立場截然不同，且隨着台灣周邊軍事緊張升高，拜登政府內部認為有必要擴大駐韓美軍戰略地位的聲音也日漸增加。