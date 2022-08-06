印度男犯劫殺逃亡30年　成為頭號通緝犯　仍參演28部電影

印度一位名叫 Om Prakash 的男子，30年前因劫財殺人成為頭號通緝犯，逃亡期間的「第二人生」相當精彩，不僅重組家庭、身兼多職、甚至還出演了多達「28部電影」；正當他以為可以神不知鬼不覺的繼續「斜槓逃亡生活」時，警方於近期重啟冷案進行調查，並在他位於貧民窟內的住家將其逮捕，接下來將面對殺人重罪的審判。



《BBC》報道， Om Prakash 出生成長於印度北部的 Haryana（哈里亞納邦），年輕時曾擔任貨車司機，不過因多次曠職遭開除；1992年他和同黨一同搶劫單車騎士，遭對方猛烈反抗後，竟憤而持刀將其刺殺，並在村民圍觀時拔腿逃離現場；他的同夥當場落網並服刑了7、8年才出獄，早有偷竊前科的 Om Prakash 則是展開逃亡之旅。

印度男子 Om Prakash，30年前劫財並殺害一名單車騎士，成為頭號通緝犯，遭通緝後還演28部電影，甚至重組家庭、身兼多職。（圖／翻攝自BBC）

Om Prakash 被捕後供稱，他當年在失手殺人後遠赴印度南部寺廟避風頭，隔年雖然回到印度北部，卻沒有回到妻小身邊，而是落腳離家180公里的 Ghaziabad（加濟阿巴德邦）展開新生活。他不僅取得官方文件，還與當地女子 Rajkumari 結婚，共同養育3個孩子。

此外，他重拾了熟悉的貨車司機工作，還擔任錄影帶出租店的老闆，同時從2007年起在低成本的印度語電影跑龍套，飾演村長、惡棍，甚至是警察，總計在28部電影中露面，身為通緝犯仍相當高調；其中一部名為《Takrav》的電影，在Youtube上甚至取得760 萬次觀看。

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警方表示，由於 Om Prakash 躲到偏遠的鄉下，讓偵辦進度陷入膠着，不過哈里亞納邦在2020年成立特偵小組，著重調查組織犯罪、恐怖主義和跨邦案件，也對此案重啟調查。警方將他列為頭號通緝犯，並懸賞 25000 盧比（約2464港幣）徵求線索，此次能夠成功逮捕的關鍵，在於他在身份證上使用自己及父親的本名。

他的太太坦承，在婚後就感覺 Om Prakash 有所隱瞞，雖然某次 Om Prakash 的前妻跑來家門口前大呼小叫，已經讓她知道原來丈夫已有一段婚姻，但她萬萬沒料到枕邊人不僅對婚姻不忠，還是一名殺人犯。

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