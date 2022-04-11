印度公司突出現6頭獅子嚇壞保安　影片瘋傳後揭出更驚人真相

印度古吉拉特邦一名保安夜間值班時，突然有6頭獅子出現在公司附近，正在尋找獵物，嚇得他立即離開座位逃跑，後來把自己鎖在小屋中才躲過一劫，驚險畫面在網路上瘋傳。



《印度時報》報道，事件6日晚間發生在安雷利縣（Amreli）皮帕瓦夫港（Port Pipavav）一間公司（點擊放大瀏覽當時情形）▼▼▼

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有關部門揭更驚人真相：該區有100頭獅子隨時走到街上

影片中可看到，一頭獅子突然出現在該公司，保安發現後立即離開座位逃走，後來又出現5頭獅子一起進入公司四處尋找獵物。

影片爆紅後，森林部門表示，約有100頭獅子在拉久拉（Rajula）與皮帕瓦夫地區棲息，所以時常可以看到獅子在街上出沒，與當地居民和平共處中。

The Asiatic lions moving near Port Pipavav in Amreli district have become common phenomena. A group of lions suddenly appeared near Pipavav reliance defence company on Wednesday night which forced the security guard to flee his position. pic.twitter.com/wg9F4AQW6z — Satya Tiwari (@SatyatTiwari) April 7, 2022

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】